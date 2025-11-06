Свят

Експлозия и изтичане на амоняк в завод в Мисисипи предизвикаха евакуация на жители

Няма съобщения за загинали или ранени

6 ноември 2025, 09:31
Експлозия и изтичане на амоняк в завод в Мисисипи предизвикаха евакуация на жители
Губернаторът на Мисисипи Тейт Рийвс   
Източник: БТА

Е ксплозия в завод за производство на водород и азот в Мисисипи е причинила изтичане на амоняк и е принудила жителите на околните райони да се евакуират, предаде Асошиейтед прес.

Губернаторът на Мисисипи Тейт Рийвс заяви в публикация в "Екс", че службите за спешна помощ от целия щат реагират на изтичането на безводен амоняк в завода на Си Еф Индъстрийс северно от град Язу.

Няма съобщения за загинали или ранени, каза той.

"Благодаря на всички служби за спешна помощ и мениджъри по спешни ситуации в Мисисипи за бързата реакция на изтичането", каза той.

Министерството на околната среда на Мисисипи заяви в публикация в "Екс", че "операциите по мониторинг на въздуха са в ход и ще продължат толкова дълго, колкото е необходимо, за да се гарантира обществената безопасност".

Безводният амоняк се използва като тор, за да осигури азот за царевични и пшенични растения. Ако човек докосне амоняка в газообразна или течна форма, може да получи изгаряния, посочва АП.

Източник: БТА/Пламен Йотински    
Експлозия Изтичане на амоняк Завод Мисисипи Евакуация Безводен амоняк Промишлен инцидент Служби за спешна помощ Околна среда Безопасност
