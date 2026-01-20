Свят

1 година шоу в Овалния кабинет: Как втория мандат на Тръмп преобърна дипломацията с краката нагоре

Президентът често използва това историческо пространство, за да подписва укази или да приема световни лидери, смесвайки сериозни външнополитически теми с неочаквани детайли

20 януари 2026, 15:02
1 година шоу в Овалния кабинет: Как втория мандат на Тръмп преобърна дипломацията с краката нагоре
Източник: БТА/АР

О т експлозивна среща с лидера на разкъсваната от война Украйна до неочаквано приятелски разговор с кмет-социалист – Овалният кабинет бе домакин на едни от най-драматичните моменти от завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом.

Президентът често използва това историческо пространство, за да подписва укази или да приема световни лидери, смесвайки сериозни външнополитически теми с неочаквани детайли.

Миналата седмица например той обсъждаше заплахите срещу Иран, докато пред него на бюрото „Резолют“ стоеше бутилка пълномаслено мляко – част от обявление за училищната политика за хранене.

Вижте в нашата галерия най-забележителните моменти от изминалата година на Тръмп.

В кадър: 1 година на Тръмп 2.0 в Овалния кабинет през обектива на фотографите
9 снимки
Мъск и синът му Х Тръмп овален кабинет
тръмп стармър
Зеленски тръмп спор
губернатор
Източник: CNN    
Доналд Тръмп Овален кабинет Белия дом Външна политика Украйна Президентски укази Световни лидери Иран Училищно хранене Президентство на Тръмп
По темата

