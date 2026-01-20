1 година шоу в Овалния кабинет: Как втория мандат на Тръмп преобърна дипломацията с краката нагоре

О т експлозивна среща с лидера на разкъсваната от война Украйна до неочаквано приятелски разговор с кмет-социалист – Овалният кабинет бе домакин на едни от най-драматичните моменти от завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом.

Президентът често използва това историческо пространство, за да подписва укази или да приема световни лидери, смесвайки сериозни външнополитически теми с неочаквани детайли.

Миналата седмица например той обсъждаше заплахите срещу Иран, докато пред него на бюрото „Резолют“ стоеше бутилка пълномаслено мляко – част от обявление за училищната политика за хранене.