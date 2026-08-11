Лекар разкри защо носи слънцезащитен крем дори у дома

UVA лъчите могат да достигат до кожата и на закрито - обикновените прозорци блокират основно UVB (слънчевото изгаряне), но пропускат значителна част от UVA, които допринасят за стареене на кожата и рак. Затова дерматолози препоръчват ежедневна слънцезащита, особено ако сте близо до прозорци или шофирате често.

Избирайте слънцезащитен крем с широк спектър (broad spectrum) - SPF показва главно защита срещу UVB, но не и срещу UVA. SPF 30 вече блокира около 97% от UVB, така че по-важно е продуктът да покрива и UVA, а при склонност към петна да съдържа и железен оксид за защита от видимата светлина.

Най-важното е редовното и достатъчно нанасяне - ефективността на крема зависи от количеството. Трябва да се използва достатъчно продукт (приблизително линия крем по два пръста за лицето), като не бива да се пропускат зони като устни, уши и скалп.

Вярно ли е, че трябва да използваме слънцезащитен крем и когато сме на закрито, дори ако няма да излизаме на слънце?

Да, трябва.

Знам, че това звучи нелогично, но нека започнем с един въпрос: Защо хората в САЩ обикновено развиват повече кожни ракови заболявания от лявата страна на тялото, докато в Австралия изглежда, че повече слънчеви увреждания се появяват от дясната?

Отговорът е излагането на UVA лъчи по време на шофиране.

Кратко напомняне: видимата светлина е единственият вид светлина, който човешкото око може да вижда, за разлика от по-късите ултравиолетови (UV) вълни, които не можем да възприемем.

Стандартното стъкло на прозорците блокира по-голямата част от UVB лъчите, тези, които причиняват слънчево изгаряне, но почти не спира видимата светлина или UVA лъчите, за които е известно, че ускоряват стареенето на кожата.

Най-ясните доказателства за това идват от проучване от 2011 г., публикувано в Journal of the American Academy of Dermatology, в което изследователи анализирали над 82 000 случая на меланом и около 2400 случая на карцином на Меркел в САЩ. И двата вида рак били малко по-чести от лявата страна на тялото.

В Австралия, където шофьорите седят от дясната страна на автомобила, по-стари изследвания установяват, че предраковите петна от слънчево увреждане се появяват по-често от дясната страна.

Експериментални данни от 2003 г. за стъклата, използвани в луксозни автомобили, показват, че шофьор, седящ отляво до затворен прозорец, получава пет до шест пъти повече UV радиация върху лявата си ръка, отколкото върху дясната.

„Освен ако не сте в кутия, в кутия без прозорци, все пак трябва да използвате слънцезащитен крем всеки ден“, казва Темитайо Огунлее, професор по клинична дерматология в Медицинския факултет „Перелман“ на Университета на Пенсилвания. „Все още получавате значително количество натрупващо се UVA излагане“, казва Огунлее.

Така че да, аз използвам слънцезащитен крем всеки ден, въпреки че работя на закрито.

Пътуването ми до офиса отнема поне 45 минути във всяка посока. Освен това на работното си място седя точно пред голям прозорец зад компютърния екран.

Така че, макар реално да не прекарвам много време навън през по-голямата част от деня (за съжаление), кожата ми все пак получава UVA лъчи през значителна част от времето ми на закрито.

Източник: iStock/GettyImages

Как излагането на светлина влияе върху кожата

UVA лъчите могат да проникнат под повърхността на кожата, поради което играят важна роля както при преждевременното стареене и появата на бръчки, така и при развитието на рак на кожата.

Оказва се обаче, че и видимата светлина може да влияе върху кожата.

„Видимата светлина има още по-голямо значение за хората с мелазма, хиперпигментация или по-тъмни кожни тонове“, казва Чарлийн Лам, доцент по дерматология в Penn State Health. „Тя активира пигмент-произвеждащите клетки по-агресивно при по-тъмните типове кожа и може да влоши тъмните петна“, обяснява Лам.

Често цитирано проучване от 2010 г. потвърждава тези ефекти. Изследователите изложили хора с различни кожни тонове както на видима светлина, така и на UVA лъчи.

Учените установили, че при хората с по-тъмна кожа видимата светлина всъщност предизвиквала по-тъмна и по-трайна пигментация, отколкото UVA лъчите.

При доброволците с по-светла кожа същото излагане на видима светлина не довело до забележима пигментация.

Източник: iStock

4 съвета за избор на ефективен слънцезащитен крем

Търсете железен оксид, особено ако ви притесняват хиперпигментация или тъмни петна

Когато купувате слънцезащитен крем, ще срещнете два основни вида: химически, например със съставки като оксибензон или авобензон, и минерални, с вещества като цинков оксид или титанов диоксид.

Обикновените химически слънцезащитни кремове до голяма степен не са ефективни срещу видимата светлина.

Затова Лам препоръчва минерален слънцезащитен продукт с железен оксид, съставка, за която рандомизирано проучване от 2015 г. показва, че помага за блокиране на видимата светлина и намалява повторната поява на тъмни петна. (Проучването е финансирано от Laboratoire Bioderma, компания за продукти за грижа за кожата.)

Железният оксид често се използва като оцветител в минералните слънцезащитни кремове.

Като човек с по-тъмен кожен тон аз съм добре запознат с белезникаво-сивия оттенък, който много минерални слънцезащитни продукти оставят върху кожата.

Затова поне за мен добавянето на железен оксид като оцветител е печелившо решение: той може да направи тези продукти по-незабележими, като същевременно подобрява защитата срещу видима светлина.

SPF 30 е по-добър, отколкото вероятно си мислите

Изглежда логично, че когато купувате продукт с обозначение SPF 50 или дори SPF 100, получавате значително по-добра защита.

Но разликата всъщност не е толкова голяма.

„SPF 30 блокира около 97% от UVB лъчите. SPF 50 блокира около 98%.Този 1% разлика е причината да казвам на пациентите си да не се вманиачават в избора между SPF 30 и SPF 50“, казва Лам.

Ако това е ново за вас, не сте единствени. Аз самият не научих това до медицинското училище.

Избирайте продукт с широк спектър на защита

„SPF е относителното количество джаули UV светлина, необходимо за причиняване на леко слънчево изгаряне върху защитена с продукт кожа в сравнение с незащитена кожа“, казва Джена Лестър, доцент по дерматология и директор на Програмата за кожа с различен цвят в Калифорнийския университет в Сан Франциско.

Това означава, че SPF показва само защитата срещу UVB лъчи, които причиняват слънчево изгаряне, но не ви казва нищо за UVA лъчите.

Ако искате и защита от UVA (както аз искам), трябва да изберете слънцезащитен крем, на който изрично пише „широк спектър“ (broad spectrum).

Това означава, че продуктът предпазва както от UVB, така и от UVA лъчи.

Източник: iStock

Купувайте по-голяма опаковка

SPF стойностите се изчисляват при използване на конкретно, щедро количество продукт, около 2 грама на квадратен сантиметър кожа при лабораторни тестове.

„Ако не използвате това количество, няма да получите нивото на слънцезащита, което е посочено на етикета“, казва Лестър.

За лицето това приблизително означава дебела линия слънцезащитен крем по дължината на показалеца и средния пръст.

За тялото това е приблизително количеството, което се събира в малка чашка за алкохол.

Именно затова експертите, с които разговарях, са съгласни, че най-важният слънцезащитен продукт е този, който реално ще използвате редовно и няма да пестите от него.

Като хирург, който възстановява кожа, увредена от рак, Лам казва, че най-трудните за лечение места често са няколко забравяни зони:

„Устните, горната част на ушите и скалпът, особено ако косата ви изтънява отгоре“, казва тя.

Какво искам пациентите ми да знаят

Засега основната светлина, върху която трябва да се съсредоточим по отношение на увреждането на кожата, идва от слънцето, а не например от синята светлина, излъчвана от компютрите и смартфоните.

Увреждането на кожата от тези устройства е „теоретично възможно, но все още недостатъчно изследвано“, казва Лестър.

Като цяло препоръката ми е да използвате слънцезащитен крем всеки ден, дори когато ще бъдете на закрито.

Но особено важно е да не забравяте за него, когато излизате навън.

„Количеството излагане, което получавате навън, все още е с порядъци по-високо от това, което получавате на закрито“, казва Лестър.