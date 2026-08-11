Боклукчии в Италия откриха и върнаха печеливш лотариен билет за 1 млн. евро

И талианската компания за сметосъбиране SNAB успя да открие и върне на собственика му печеливш лотариен билет на стойност 1 милион евро, след като той по погрешка бил изхвърлен в боклука.

Директорът на компанията Роберто Никола Тоскано определи случая като „истинско чудо“. По думите му човекът играл обичайните си числа в моментна лотария, но на терминала в търговския обект се появило съобщение „неподлежащ на изплащане“. Причината била, че големите печалби не се изплащат директно в пунктовете за продажба.

Мислейки, че билетът не печели, собственикът го оставил в магазина. По-късно близките му разбрали, че именно неговите числа са изтеглени, и той веднага се върнал, но билетът вече бил изхвърлен, а отпадъците - събрани от SNAB.

Започнала мащабна операция по издирването му. Служителите проследили целия път на отпадъците - от събирането им до сметосъбиращия камион. След това намерили подходяща площадка, където товарът можел безопасно да бъде разтоварен и прегледан.

Печелившият билет бил открит на 4 август - един от малкото, останали неповредени сред купчина унищожени лотарийни билети.

„Докоснах билета, преди да го върнем на собственика, с надеждата да ми донесе късмет“, разказа Тоскано. След това той и част от екипа си си купили лотариен билет.

„Спечелихме 50 евро“, добави с усмивка директорът.