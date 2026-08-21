Терзиев за глобите в парковете: Няма санкция за детски рожден ден или каране на колело

Правилата са насочени към действия, които пречат на останалите посетители, а не към обикновените семейни събирания в парковете.

Д ецата могат да карат колела в столичните паркове, а семействата могат да празнуват рождени дни там. Кметът на София Васил Терзиев отговори на появилите се твърдения за забрани и глоби и уточни, че правилата не са нови и не забраняват нормалното използване на парковете.

По думите му целта е хората да знаят действащите изисквания и да не пречат на останалите посетители.

Парти в столичен парк без разрешение може да ви струва до 255 евро

„Детето ви може спокойно да кара колело в парка. И да, можете да отпразнувате рождения му ден там. Можете да се разхождате, да спортувате, да се събирате с приятели и да се радвате на града“, заявява Терзиев.

За какъв рожден ден няма да има глоба

Кметът е категоричен, че никой не е санкциониран за тих и нормален детски рожден ден, който не пречи на останалите.

Разграничението е между обикновено семейно събиране и празненство, което засяга останалите хора в парка.

Като примери Терзиев посочва мощно озвучаване, палене на скара на нерегламентирано място, оставяне на отпадъци и друго поведение, което нарушава спокойствието или пречи на останалите да използват общественото пространство.

От Столичната община посочват, че получават стотици сигнали за скари на нерегламентирани места, силна музика и шумни празненства, както и за неидентифицирани вещества в пясъчници и около местата за игра на деца.

Правилата за празненствата не са нови

Изискванията за провеждане на мероприятия в обществените пространства не са въведени от сегашното ръководство на Столичната община.

Действащата наредба е приета от Столичния общински съвет през 2023 г., като още в мотивите към нея са посочени семейните тържества на открити общински имоти и необходимостта да се намери баланс между свободата на гражданите и обществения ред.

Според Терзиев подходът на Общината е първо хората да бъдат информирани за правилата, а контрол и санкции да се прилагат при нарушения.

А как стоят нещата с колелата и тротинетките

Терзиев отхвърля и твърденията, че децата не могат да карат велосипеди в парковете.

При електрическите тротинетки обаче Общината продължава засиления контрол. От началото на годината съвместно със СДВР са санкционирани над 1600 нарушители, а паралелно се провежда информационна кампания за правилата.

По данни, посочени от кмета, през 2025 г. в София са регистрирани около 4 инцидента с електрически тротинетки на 100 000 души.

Ако смятате, че сте глобени неправомерно

Кметът призовава хората, които смятат, че са получили неправомерна санкция, да изпратят подробно описание на случая до Столичната община на mayor@sofia.bg, за да бъде направена проверка.

„Карайте си колелетата и тротинетките. Празнувайте рождените си дни. Събирайте се с приятели. Използвайте парковете. Но го правете така, че и човекът до вас да може да използва същия този град“, призова Терзиев.