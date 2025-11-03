България

Как да пестим от храната: 10 съвета срещу високите цени

Не става дума за лишения, а за оптимизиране! Виж как можеш да продължиш да се храниш добре, да намалиш стреса от растящите цени и да имаш по-голямо спокойствие в семейния бюджет

3 ноември 2025, 14:11
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/GettyImages

В момента много българи усещат всекидневно как сметките за хранителни продукти растат – Комисията за защита на конкуренцията обяви миналия месец, че данните сочат, че маржът на надценка варира между 50% и 90%. Потребителите говорят за „всичко е скъпо“ и усещането за „не мога да взема това, което взимах“ става ежедневие.

В тези условия малките стъпки за пестене могат да се окажат наистина златни съвети, чийто ефект със сигурност ще се усети в края на месеца. Ето няколко практични съвета, които могат да ни помогнат да намалим разходите за храна, без да правим компромис с качеството.

1. Планирай менюто за седмицата

  • Изготвянето на меню за 5–7 дни напред ти дава възможност да пазаруваш целенасочено и да избягваш импулсивни покупки.
  • Когато знаеш какво ще приготвяш, можеш да вземеш точно нужните продукти-по-малко „просто взимам, защото е в магазина и точно сега го искам“.
  • Менюто може да включва два-три ястия с месо/риба, а останалите дни – с по-достъпни източници на протеин (боб, грах, яйца) или много зеленчуци.

2. Пазарувай само по списък

  • След като си планирал менюто, направи списък и стриктно го следвай.
  • Избягвай да ходиш на пазар „само да видя какво има“ — това лесно води до ненужни покупки.
  • Добре е да имаш правило: първо минаване през магазина е само с ъс„задължителни“ стоки, второ — ако имаш време — за „може да взема, ако е на промоция“.

3. Купувай по-голямо количество, когато продуктът е на промоция

  • Когато откриеш продукт, който често използваш (например зехтин, ориз, консерви, замразени зеленчуци, месо), и е на промоция — помисли дали можеш да купиш в по-голямо количество и да го съхраниш за по-дълъг период от време. Ако имаш фризер, много неща могат да се запазят за по-дълго време.

Внимавай обаче да не купиш прекомерно и да го изхвърлиш — важно е да имаш място за съхранение и да планираш как да използваш въпросния продукт.
Пример: ако месо е на промоция, можеш да вземеш по-голямо парче, да го разделиш и замразиш — така се възползваш от по-ниската цена. Или повече пакети спагети, когато са на промоция – те имат дълъг срок на годност и много хора ги готвят поне веднъж месечно.

4. Замразявай остатъците и ги превръщай в ново ястие

  • Остатъците от вечеря не трябва да се губят. Ако например имаш сварена супа,  или ястие с месо — можеш да разделиш и да замразиш в малки порции. При следващото приготвяне — само допълваш с пресен зеленчук, малко подправки и получаваш ново ястие. Това спестява разходи (ползвал си първоначално закупеното) и време — друг голям ресурс.

5. Прави сутрешното си кафе вкъщи и носи обяд от вкъщи

  • Малки ежедневни разходи на пръв поглед не изглеждат много, но натрупани за месец — могат да излязат значително. Купуването на кафе навън, обяд на ресторант ежедневно, изпива части от бюджета, които можеш да пренасочиш към по-важни хранителни стоки.
  • Приготви си кафе вкъщи, вземи термочаша, носи обяд с предварително приготвена храна — така избягваш цените „на момента“. В много фирми има кафемашини с капсули на разположение на служителите, избери твоите любими и ги издебни, когато са на промоция, а дори и да не са една капсула излиза около 1 лв., а кафе от кварталното магазинче е на цена 2 лв. Изглежда малко, но 20 работни дни по 1 спестен лев са си 20 лв. Да не говорим за обяда, който вече е на цена около 15 лв.

6. Пригответе сами пица или друга „храна за утеха“ вместо да поръчвате

  • Храненето навън или поръчването за вкъщи често излиза много по-скъпо от приготвянето вкъщи. Ако ти се иска пица — купи тест, нарежи зеленчуци, вече има и нарязани колбаси по магазините, подправки, направи си я вкъщи. Това може да е забавно, семеен момент и по-икономично.
  • По същия начин можеш да приготвяш домашни бургери, салати, десерти — и да контролираш както цената, така и съставките, а оттук и качеството, което е инвестиция в най-ценното – здравето.

7. Купувай сезонни плодове и зеленчуци (или ги отглеждай, ако имаш възможност)

  • Сезонните продукти обикновено са по-евтини — защото няма разходи за дълъг транспорт, съхранение, внос. Подпомагаш и местни производители, което често дава по-добра стойност за парите.
  • Ако имаш балкон, градина или дори саксия — помисли дали не можеш да отглеждаш някои зеленчуци/подправки сам. Това е инвестиция с малък разход и дългосрочна полза.

8. Следи цените в различни магазини

  • Не всички магазини имат едни и същи цени — промоции, отстъпки има почти постоянно в различните вериги и можеш да избереш по-добри стойности.
  • Води си бележки или снимки на цените за продукти, които редовно купуваш. Така ще имаш база за сравнение.
  • Когато видиш, че дадена верига е по-евтина за определени категории — може да съобразиш къде да пазаруваш за тях.

9. Разглеждай разумно промоциите — не всяка е печалба

  • Промоцията не винаги означава стойност. Ако не ти трябва конкретно количество — не купувай само защото е „на промоция“.
  • Провери срока на годност, качеството — понякога по-евтиното може да ти излезе по-скъпо, ако продуктът се развали или не го изразходваш.
  • Комбинирай промоции със списък и планиране — така купуваш разумно.

10. Мисли за „ежеседмичните“ малки икономии

Пестенето не означава само големи съкращения – малките промени са такива, които могат да се поддържат и натрупват. Например един ден без кафе и закуска навън, един ден без месо, купуване на цял пакет вместо индивидуална опаковка – всичко това се свежда до реална сума. Просто сметни и виж кое колко ти излиза.

На месец това може да означава спестени десетки или стотици левове, които можеш да насочиш към нещо, за което винаги отлагаш – кино, нова книга, театър или онази играчка, по която детето въздиша от месеци. А може и да е начало на спестявания за нещо по-голямо – по-дълга лятна почивка или мечтаната екскурзия.

Заключение

Цените на храните в България растат, и за много домакинства усещането е, че „всичко е скъпо“.  Но контролът върху личния бюджет става с малки, постоянни стъпки — планиране, разумно пазаруване, домашно приготвяне и използване на остатъците.

Не става дума за лишения, а за оптимизиране: така можеш да продължиш да се храниш добре, да намалиш стреса от растящите цени и да имаш по-голямо спокойствие в семейния бюджет.

Как да пестим от храната: 10 съвета срещу високите цени

