България

Готвят нов Закон за потребителския кредит

В рамките на дискусията бяха обсъдени механизмите за контрол

Николай Киров Николай Киров

25 август 2026, 18:28
Готвят нов Закон за потребителския кредит
Източник: МИИ

В Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията се проведе работна среща с представители на законодателната и изпълнителната власт, бизнеса, асоциациите за защита на потребителите и други. Срещата е организирана във връзка с новия Закон за потребителския кредит.

„Идеята ни е ясна – да намерим баланса и да подобрим колкото се може повече законопроекта за грижа към потребителите и бизнеса. В крайна сметка трябва да имаме работещ продукт, който да бъде ефективен и приложим в обществото“. Това заяви заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Левент Мемиш в началото на дискусията.

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Проектът на Закон за потребителския кредит има за цел да транспонира в българското законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2023/2225 на Европейския парламент и на Съвета от 18 октомври 2023 г. относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 2008/48/ЕО.

В рамките на дискусията бяха обсъдени механизмите за контрол върху дейността на кредиторите и кредитните посредници, необходимостта от ясни правила за оценка на кредитоспособността на потребителите, както и мерки за ограничаване на некоректните практики и дейността на нерегулирани участници на пазара.

Сред предложенията беше и въвеждането на регистър на кредиторите и регистър на кредитните посредници, които ще  се водят от Комисията за защита на потребителите (КЗП). Обсъдено беше лицата, които не са регистрирани, да нямат право да предоставят потребителски кредити, както и да се обезпечи ефективен механизъм за заличаване на регистрация при системни нарушения.

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Поставен беше акцент върху необходимостта от предвидима и адекватна регулаторна среда, която да създава условия за устойчиво развитие на сектора, като същевременно гарантира защита на потребителите. Предложени бяха завишаване на изискванията към кредиторите и кредитните посредници, включително по отношение на изискването на капитал, организационната структура, управлението на риска и изискванията към лицата, управляващи дружествата.

Представителите на организациите изразиха подкрепа и за по-добър достъп до информация, който да позволява по-прецизна оценка на кредитоспособността на потребителите и да ограничи възможностите за заобикаляне на регулацията.

В заключение заместник-министър Мемиш подчерта, че диалогът между институциите, бизнеса и представителите на потребителите ще продължи, като целта е преди приемането на закона да бъдат обсъдени и намерени работещи решения по поставените въпроси. „Вярваме, че именно чрез открит диалог с всички заинтересовани страни можем да подобрим всеки законопроект и да постигнем необходимия баланс между интересите на потребителите, бизнеса и държавата“, заяви заместник-министър Мемиш.

Редактор: Николай Киров
Източник: МИИ    
Закон за потребителския кредит Защита на потребителите
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