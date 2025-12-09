Колбасите могат да са по-вредни от цигарите

П риготвената храна е удобна и бърза, но може сериозно да навреди на здравето. Скорошни изследвания предупреждават, че ултрапреработените продукти постепенно изместват пресните храни и променят диетите на милиони хора.

Анализ на дългосрочни проучвания показва, че високата консумация на такива храни увеличава риска от хронични заболявания – затлъстяване, диабет тип 2, сърдечно-съдови проблеми, депресия и дори по-висока смъртност. Учените призовават за регулиране на производителите и спешни действия за ограничаване на употребата им.

Какво представляват ултрапреработените храни?

Това са индустриални продукти, създадени от вещества, извлечени или синтезирани от естествени суровини (масла, сиропи, протеини, модифицирано нишесте) с добавка на ароматизанти, оцветители, емулгатори и подсладители. Целта на производството е удобство, дълъг срок на годност, привлекателен вид и интензивен вкус, докато хранителната стойност остава на заден план.

Примери: чипс, снаксове, бисквити, бонбони, готови ястия, полуфабрикати, преработени меса, газирани напитки, зърнени храни и мюсли.

Как ултрапреработената храна вреди на здравето?

Високо съдържание на захар, наситени мазнини и сол, но ниско на фибри и витамини, което увеличава риска от затлъстяване, диабет и сърдечно-съдови заболявания.

Интензивният вкус и висока енергийна плътност насърчават преяждането и нарушават сигналите за ситост.

Добавки и технологични съставки могат да променят микробиотата, да предизвикат хронично възпаление и да повлияят на метаболизма.

Индустриалната обработка разрушава естествената структура на храната и намалява усвояването на хранителните вещества.

Свързани рискове:

Повишен риск от смърт от сърдечно-съдови заболявания с около 50%

Повишена вероятност от тревожност и психични разстройства с 48–53%

Диабет тип 2 с 12% по-висок риск

Общата смъртност се увеличава с около 21%

Други рискове: депресия, нарушения на липидния профил, някои кардиометаболитни нарушения, стомашно-чревни заболявания, астма и някои видове рак

Въпреки че ултрапреработената храна е по-малко опасна за отделния човек от тютюнопушенето, нейното въздействие върху общественото здраве е огромно, тъй като се консумира от милиони хора по света.

Основният извод: бързата храна, чипсът, колбасите и готовите ястия значително увреждат здравето, заместват пресните храни и увеличават риска от хронични заболявания. Високата консумация на такива продукти е сериозна заплаха за общественото здраве.