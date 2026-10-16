Ефремова: Помощите за деца растат с до 65%, решението за минималната заплата – в края на октомври

В бюджета за 2027 г. се предвижда увеличение на всички семейни помощи за деца с между 16 и 65%, включително на майчинството за втората година и на стимулите за майките, които се връщат на работа. Това каза във Варна министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова преди участието си в конференция в Икономическия университет, съобщи Радио Варна.

По думите й бюджетните заплати ще се увеличат с 5%, а в образованието – с 7,5%. Ефремова припомни, че Европейската комисия следи бюджета ни заради свръхдефицита, но правителството не може да не стимулира ръста на доходите в рамките на възможното.

Помощта при раждане скача с над 56%, майчинството за втората година – 450 евро

„Политиката по доходите ще продължи в посока на повишаване на доходите“, категорична беше тя.

Минималната заплата – в края на месеца

За момента е определено увеличение на минималната работна заплата с близо 40 евро, а предложението чака одобрение след консултациите, които текат в момента, обясни Ефремова. Окончателното решение се очаква в края на октомври.

„Нормално е да искат по-високи възнаграждения“

По повод протеста на КНСБ в столицата министърът поясни, че се водят разговори както със синдикатите, така и с работодателите. Според нея е нормално синдикатите и работещите да настояват за по-високи заплати.

Решението за минималната заплата идва до две седмици

Ефремова подчерта, че целта е да се насърчи и колективното договаряне, така че в отделните сектори да се стигне до по-високи минимални нива на заплащане.