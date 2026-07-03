Левчета за стотици евро: Спекула с монети плъзна в интернет

Спекулативни оферти за стари български монети и банкноти заляха сайтовете за обяви и социалните мрежи след въвеждането на еврото у нас, съобщава „Телеграф“.

Сред най-коментираните предложения е монетата от 1 лев с образа на св. Иван Рилски. В някои обяви тя се предлага за суми между 120 и 400 евро. В тези случаи обаче става дума за нециркулирали екземпляри, поставени в капсула — вариант, който може да представлява интерес за колекционерите, тъй като монетите не са използвани и нямат следи от износване.

Не е ясно обаче дали подобни цени реално намират купувачи. Под част от публикациите потребителите реагират с ирония и недоволство. В социалните мрежи се появяват коментари, че обикновена монета не може да струва десетки или стотици евро само защото вече не е в обращение.

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Наред с колекционерските екземпляри в интернет се предлагат и напълно обикновени използвани монети. За употребявана монета от 1 лев някои продавачи искат около 1 евро — сума, която е почти двойно над стойността ѝ по официалния фиксиран курс.

Оферти има и за монетата от 2 лева с лика на Паисий Хилендарски. В сайтове за обяви тя се предлага за около 5 евро. Срещу подобна цена се срещат и предложения за старата банкнота от 2 лева, която излезе от обращение преди години.

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Най-високи са цените при монети, представяни като редки или дефектни. Според „Телеграф“ потребител е обявил монета от 2 лева за 1500 евро, като твърди, че центърът и пръстенът ѝ са отсечени от една и съща сплав, вместо да бъдат в различен цвят, както е при стандартната двулевка. Към обявата е приложен и анализ за химичния състав.

Подобни оферти обаче не означават автоматично, че монетите действително струват толкова. При колекционерските предмети цената зависи от състоянието, редкостта, доказания произход и най-вече от това дали има реален купувач, готов да плати исканата сума.

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В същото време БНБ предлага официален комплект с всички разменни монети, които бяха в обращение преди въвеждането на еврото. Колекцията е в специална опаковка и включва всички видове стотинки, както и монетите от 1 и 2 лева. Цената ѝ е 12,90 евро, като според информацията има налични бройки на касите на централната банка.