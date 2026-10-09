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Коя диплома носи най-много пари: Военните задминаха програмистите

Средният доход на младите висшисти вече е 1625 евро, а на върха в класацията по заплати е магистратура с над 5500 евро

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

9 октомври 2026, 13:42
Коя диплома носи най-много пари: Военните задминаха програмистите
Източник: istock

Дипломата по „Военно дело“ вече носи по-висок доход от тази по информатика и компютърни науки. Това показват данните за реализацията на завършилите от новото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България, представено на 8 октомври от Министерството на образованието и науката.

Рейтингът проследява средния облагаем доход на завършилите по данни за последните пет години. Средно за всички висшисти той вече е 1625 евро – при 1417 евро година по-рано и едва 543 евро през 2016 г. Само за година ръстът е над 14,5%, а за десетилетие доходът се е утроил.

Кои са водещите университети в България? МОН представи рейтинга за 2026 г.

Топ 3: военни, програмисти и експерти по сигурност

Най-висок среден облагаем доход сред професионалните направления получават завършилите „Военно дело“ – 3747 евро. На второ място е „Информатика и компютърни науки“ с 2553 евро, а на трето – „Национална сигурност“ с 2472 евро.

Над 2000 евро взимат още завършилите „Металургия“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Енергетика“, „Математика“ и „Обществено здраве“.

До 2022 г. „Информатика и компютърни науки“ водеше класацията по доходи, но оттогава първенец е „Военно дело“.

280% ръст за четири години

Най-бързо са нараснали доходите на завършилите „Военно дело“ – с 280% за последните четири години. Следва „Национална сигурност“ с ръст над 190%.

В кои сектори най-често се осигуряват на максималния доход

Най-малко са се увеличили доходите на завършилите „Математика“, „Информатика“ и „Компютърни науки“, посочи при представянето на рейтинга Георги Стойчев, ръководител на консорциума, който го изготвя.

Рекордьорите: магистратури с близо 5600 евро

Когато се гледат конкретните програми в отделните университети, начело в класацията по заплати отново са завършилите магистратура по „Администрация и управление“ в Американския университет в България. Техният среден облагаем доход е 5591 евро. Програмата е традиционен лидер по доходи и досега беше следвана от направления в областта на компютърните технологии.

Тази година на второ място излиза магистратурата по „Военно дело“ във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ с 4913 евро. Следват магистрите по „Информатика и компютърни науки“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с 4368 евро и от Нов български университет с 4194 евро.

Кои бакалаври печелят най-много

Сред завършилите бакалавърска степен най-висок доход имат дипломираните по „Национална сигурност“ в Академията на МВР – 3766 евро. Следват „Информатика и компютърни науки“ в Софийския университет с 3563 евро, както и „Военно дело“ във Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ (3373 евро) и в Националния военен университет „Васил Левски“ (3343 евро).

Средната заплата в България достигна 1444 евро

„Все по-добра реализация имат кадрите, които освен първата бакалавърска степен надграждат своето образование с магистърска“, коментира министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев.

Високата заплата не привлича кандидати

Въпреки високите доходи интересът към „Военно дело“ остава по-нисък – около една четвърт от местата по държавна поръчка в направлението остават незапълнени. Подобна е ситуацията и при „Математика“, въпреки че тя е сред десетте направления с най-високи доходи.

Работа има, а все повече остават в България

Безработицата сред завършилите университет се задържа на равнище малко над 2%. Най-ниска е тя – под 1% – при завършилите „Военно дело“, „Медицина“, „Фармация“, „Математика“ и „Дентална медицина“. Най-висока е при „Туризъм“ (3,58%), „Социални дейности“ (3,34%) и „Психология“ (3,2%).

Делът на завършилите, които не се осигуряват в страната, е спаднал до рекордно ниските 13% при над 25% през 2014 г.

Автор: Маргарита Костадинова
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