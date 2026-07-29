България

Намаляват таксите за платено обучение на студентите

Законопроектът предвижда и административни облекчения

Николай Киров Николай Киров

29 юли 2026, 17:53
Намаляват таксите за платено обучение на студентите
Източник: iStock

М инималният размер на таксите за платено обучение в държавните висши училища се намалява от 60% на 50% от средствата за издръжка на обучението. Това се предвижда в Решение на Министерския съвет за одобряване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование.

Досега висшите училища бяха длъжни да формират такси за платената форма на обучение, които да са минимум 60% от средствата за издръжка на обучението, които държавата осигурява за студентите в държавна поръчка. Така всяко осигуряване на допълнителни средства от бюджета за издръжка в отделни направления водеше и до увеличение на таксите на студентите в платена форма. С изменението този базов минимум се намалява с 10%, като се очаква това да се отрази и в средствата, които заплащат обучаващите се.

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За да се даде сигурност и предвидимост на студентите, с измененията се въвежда и изискване таксите на студентите в платена форма на обучение да не могат да се увеличават през периода на цялото им следване с повече от 20% спрямо първата година. По този начин ще се елиминира и възможността на определен етап от обучението таксата да стане непосилна за студента и това да постави под въпрос успешното му завършване, се посочва в мотивите за промяната.

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Законопроектът предвижда и административни облекчения - занапред удостоверяването на завършена степен на образование или съответно удостоверения за признато образование в чужбина ще става по служебен път от административните органи. Така ще отпадне излишна административна тежест за гражданите и ще се оптимизират процедурите. Промяната е в изпълнение на мярка № 142 от Плана за намаляване на административната тежест.

Редактор: Николай Киров
Източник: МС    
висше образование такси за обучение студенти
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