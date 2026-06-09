Важно, обявиха увеличение на всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г.

В сички пенсии, отпуснати до края на миналата година, ще бъдат увеличени със 7,8%, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, която е и член на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, преди заседанието на надзорниците.

"Надзорният съвет заседава, за да утвърди осъвременяването на пенсиите, отпуснати до края на миналата година", посочи тя.

Пенсиите ще бъдат осъвременени от 1 юли

"Изчисленията показват, че решението ще бъде взето. По този начин, заедно с решението, прието миналата седмица от Народното събрание за минималната пенсия, както и с моето предложение социалната пенсия за старост да бъде увеличена със същия процент, ще се затвори кръгът на всички форми и пенсии, които ще получат еднакво процентно увеличение", заяви Ефремова.

По думите ѝ така ще се осигури еднакво третиране на всички групи пенсионери, които от 1 юли ще получат увеличени пенсии.

"Според разчетите осъвременяването на пенсиите, отпуснати до края на 2025 г., със 7,8% ще струва с 513 млн. евро повече, а увеличението на социалната пенсия за старост ще струва с 9,8 млн. евро повече на бюджета през настоящата година. Тези средства ще бъдат планирани и предложени в законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г.", отчете министърът.

"От отпадането на ковид-добавката за новите пенсионери ще бъдат спестени около 13 млн. евро. Но не говорим за спестявания, а за възстановяване на функцията, която има една осигурителна система. В нея отношенията не могат да включват допълнителни добавки, които са функция на социалната система. Ще предложим през следващата година пенсионната система да остане устойчива и предвидима и да се основава на принципа, на който е замислена, а именно: принос – права", поясни Ефремова.

Вдигат всички пенсии от 1 юли, съобщи Адемов

"Няма опасност през юли хората да не получат увеличените си пенсии", увери Ефремова. Тя посочи, че цялото правителство работи за осигуряването на достатъчен ресурс, така че всички да получат навреме пенсиите и социалните плащания.

"В момента се обсъждат всички параметри на бюджета за 2026 г., така че решенията за различните уязвими групи предстои да бъдат взети след съответните разчети и анализи", добави Ефремова.