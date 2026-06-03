България

Разследват мъж за източване на близо 68 000 лв. от пенсии в продължение на 21 години

Периодът, за който са получавани сумите, обхваща времето от май 2005 г. до настоящия момент

3 юни 2026, 11:24
Разследват мъж за източване на близо 68 000 лв. от пенсии в продължение на 21 години
Източник: iStock photos/Getty images

Р азследват мъж от Цар Калоян за неправомерно получени близо 68 000 лв. пенсия, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Във връзка с образувано досъдебно производство са проведени оперативни действия от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“.

Измама за над 100 000 лв. с фалшив ТЕЛК

Установени са данни, че 68-годишният мъж е получил без правно основание 34 000 евро, равняващи се на 67 904 лв. Според събраната до момента информация средствата са изплащани като лична пенсия за инвалидност, като за целта е било използвано неистинско експертно решение на ТЕЛК.

Периодът, за който са получавани сумите, обхваща времето от май 2005 г. до настоящия момент.

Материалите по случая са докладвани в Районната прокуратура в Разград. 

Двама мъже с фалшиви ТЕЛК решения ощетили държавата с близо 100 000 лв.

През март служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ установиха, че двама възрастни мъже, също от Цар Калоян са ощетили държавата с над 120 хил. лв.

По темата за измами с ТЕЛК решения в област Разград се работи целенасочено от години насам. През 2016 г. общо 144 мними пенсионери, използвали неистински официални документи, за да получат социални пенсии за инвалидност, месечни добавки за социална интеграция - за транспорт и диетично хранене и лекарства бяха осъдени по актове на Районната прокуратура в Разград. 

Източник: Кореспондент на БТА в Разград Садет Кърова    
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