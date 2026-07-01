България

И топлата вода поскъпва днес, ето с колко

Николай Киров Николай Киров

1 юли 2026, 16:47
И топлата вода поскъпва днес, ето с колко
Източник: iStock/Getty Images

К омисията за енергийно и водно регулиране прие решение за утвърждаване на цените в сектор „Топлоенергетика“ за следващия едногодишен ценови период от 1.07.2026 г. до 30.06.2027 г.  В съответствие с изискванията на Наредба № 5 за регулиране на цените на топлинната енергия, за целите на ценообразуването регулаторът определи пределни цени за всяко отделно топлофикационно дружество. Тъй като цените са за бъдещ период те са определени на прогнозен принцип.

В резултат на извършения регулаторен преглед, прилагане на ценообразуващия модел и корекции на ценообразуващите елементи, утвърдените цени на топлофикационни услуги са както следва:

За битовите потребители на „Топлофикация София“ ЕАД утвърдената цена е 73,30 евро/MWh, което е ръст с 5,50 %. С 3,70 % нараства цената за потребителите на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и те ще заплащат 70,93 евро/MWh.  Цената на „Веолия Енерджи Варна” ЕАД расте с 5,19 % и става 71,63 евро/MWh. За „Топлофикация - Плевен“ ЕАД утвърдена цена е допълнително коригирана, с което увеличението е сведено до 5,00%, вместо първоначалните 5,54%. Клиентите на „Топлофикация - Бургас” ЕАД ще заплащат цена от 45,50 евро/MWh, което е ръст от 3,66%. За потребителите на „Топлофикация – Враца“ ЕАД цената на топлинната енергия е 55,70 евро/MWh – изменение с 3,59%, при „Топлофикация - ВТ“ АД утвърдената цена е 72,49 евро/MWh – изменение с 4,99%. Увеличението при „Топлофикация-Разград“ ЕАД e с 4,98 на сто, при „Топлофикация - Русе“ АД – с 5,02% , при „Топлофикация - Перник“ АД – с 4,23%, при Топлофикация - Сливен“ АД –  с 5,18%.

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В ценовите заявления всички дружества поискаха значително по-голямо увеличение на цената на топлинната си енергия – средно с 30,65%, но Комисията категорично отхвърли подобна възможност. Най-драстично беше заявеното увеличение от „ТФ Русе“ -  с 69,05%  и „ТФ Враца“ – с 49,42%. За значителен ценови ръст настоя и „Топлофикация София“ – с 29%, както и „ТФ Велико Търново“ – с 26,02%.

Източник: КЕВР

„Утвърдените цени са балансирани и отчитат интересите както на дружествата, така и на потребителите на услуги. По отношение на всички дружества e приложен общ рестриктивен подход със съществено коригиране на икономически необоснованите разходи, които водят да нарастване на цената, без допринасят за повишаване качеството на услугите. Затова нашият стремеж е дружествата да оптизимират своята дейност и да търсят максимална ефективност от всеки отделен разход“, коментира председателят на КЕВР Пламен Младеновски на проведеното обществено обсъждане.

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Във връзка с определените нива на технологични разходи той подчерта, че направените аналогични корекции в сектор „Електроенергетика“ са дисциплинирали дружествата и през изминалите 10 години ЕРП са намалили с 40% технологичните разходи по преноса, което  е  подобрило финансовите им резултати.

„Няма как да се постигнат достъпни цени като се признават високи технологични загуби. Поради това регулаторът не прие такива разходи да влязат в цената за потребителите“, категоричен е Младеновски.

Редактор: Николай Киров
Източник: КЕВР    
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