Дългове на починал роднина: Как наследниците да се защитят от задължения към банки и НАП

С мъртта на близък човек често носи не само мъка, но и неприятни писма: от банка, от НАП, от общината или от топлофикацията. Много хора не знаят, че дълговете могат да преминат към наследниците заедно с имуществото, нито колко години след смъртта кредиторите могат да ги търсят, пише DarikNews.bg

Ето какво казва законът.

Дълговете се наследяват

Когато някой почине, наследниците получават не само имуществото му, но могат да наследят и задълженията му. Според чл. 60 от Закона за наследството наследниците, които са приели наследството, отговарят за задълженията му съобразно дяловете, които получават. Ако наследниците са двама и всеки наследява половината, всеки отговаря за съответната част от дълговете.

Има два начина отговорността да бъде ограничена или да се избегне наследяването:

Приемане по опис – тогава наследникът отговаря само до размера на полученото наследство (чл. 60, ал. 2 ЗН). Личното му имущество е защитено в рамките на тази отговорност.

– тогава наследникът отговаря само до размера на полученото наследство (чл. 60, ал. 2 ЗН). Личното му имущество е защитено в рамките на тази отговорност. Отказ от наследство – който се откаже, не наследява нито имущество, нито задължения.

Тези правила се отнасят и до публичните задължения, включително данъци и осигуровки. Административните глоби обаче не бива да се приравняват автоматично на наследими дългове, тъй като административнонаказателната отговорност по правило е лична.

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Смъртта не „нулира“ давността

Важно е да се знае, че давността не започва отначало, когато длъжникът почине. Тя се изчислява според момента, в който задължението е станало изискуемо, и приложимите законови правила. Ако даден дълг е бил близо до изтичане на давността още приживе, срокът може да изтече и след смъртта на длъжника, освен ако не са настъпили обстоятелства, които го спират или прекъсват.

Данъци и осигуровки към НАП – 5 и 10 години

За задълженията към държавата важи чл. 171 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс:

5 години – давността тече от 1 януари на годината след тази, в която задължението е трябвало да бъде платено. Този срок може да бъде спрян или прекъснат при предвидените в закона обстоятелства, включително при определени действия по принудително събиране.

– давността тече от 1 януари на годината след тази, в която задължението е трябвало да бъде платено. Този срок може да бъде спрян или прекъснат при предвидените в закона обстоятелства, включително при определени действия по принудително събиране. 10 години – това е абсолютната давност. По правило тя се прилага независимо от спирането или прекъсването на обикновената давност, но законът предвижда изключения.

Така например, ако данъкът е трябвало да се плати през 2022 г., петгодишната давност започва на 1 януари 2023 г. и при липса на прекъсване или спиране изтича в началото на 2028 г.

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Местни данъци

Данъкът върху недвижимите имоти, данъкът върху превозните средства и таксата за битови отпадъци също са публични задължения. За тях се прилагат правилата за давност по ДОПК. Те се събират от общината, в която се намира имотът или към която е дължимо съответното плащане. Ако починалият е имал имоти в няколко общини, задълженията трябва да се проверят поотделно.

Банки, кредити и сметки – 3, 5 или 10 години

За задълженията към частни кредитори важат сроковете от Закона за задълженията и договорите:

5 години е общата давност по чл. 110 ЗЗД. Тя важи за вземанията, за които законът не предвижда друг срок, например за главницата по кредит.

е общата давност по чл. 110 ЗЗД. Тя важи за вземанията, за които законът не предвижда друг срок, например за главницата по кредит. 3 годин и е давността за вземанията, посочени в чл. 111 ЗЗД, сред които са лихвите и определени периодични плащания. В тази категория съдебната практика включва и вземания за комунални услуги, но приложението зависи от характера на конкретното задължение.

и е давността за вземанията, посочени в чл. 111 ЗЗД, сред които са лихвите и определени периодични плащания. В тази категория съдебната практика включва и вземания за комунални услуги, но приложението зависи от характера на конкретното задължение. 10 години е абсолютната давност за парични задължения на физически лица по чл. 112 ЗЗД. Тя има изключения, сред които са определени категории вземания, както и случаи на отсрочване или разсрочване. За по-стари задължения началният момент трябва да се прецени внимателно според действащите разпоредби и решенията на Конституционния съд. Не може автоматично да се твърди, че за всички стари дългове срокът започва от 2 юни 2021 г.

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Как да проверите какви дългове е имал починалият

Наследниците могат да направят справки с необходимите документи, включително удостоверение за наследници:

В банките и в Централния кредитен регистър на БНБ – за кредити, кредитни карти и просрочия.

– за кредити, кредитни карти и просрочия. В НАП – за данъци и осигуровки, особено ако починалият е бил едноличен търговец или самоосигуряващ се.

– за данъци и осигуровки, особено ако починалият е бил едноличен търговец или самоосигуряващ се. В общините, където е имал имоти или автомобил.

При съдебните изпълнители – за евентуални изпълнителни дела. Частните съдебни изпълнители се проверяват чрез Камарата на частните съдебни изпълнители, а за държавните съдебни изпълнители може да се потърси информация от съответния районен съд.

– за евентуални изпълнителни дела. Частните съдебни изпълнители се проверяват чрез Камарата на частните съдебни изпълнители, а за държавните съдебни изпълнители може да се потърси информация от съответния районен съд. В комуналните дружества – топлофикация, ВиК, електроразпределителни дружества и мобилни оператори.

Самото извършване на справки не означава непременно, че наследството е прието. Значение обаче могат да имат действията, които наследникът предприема спрямо наследственото имущество.