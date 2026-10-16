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Дългове на починал роднина: Как наследниците да се защитят от задължения към банки и НАП

Юридически преглед на давностните срокове за задължения към банки, НАП, общини и комунални дружества след смъртта на длъжника

16 октомври 2026, 10:45
Дългове на починал роднина: Как наследниците да се защитят от задължения към банки и НАП
Източник: iStock

С мъртта на близък човек често носи не само мъка, но и неприятни писма: от банка, от НАП, от общината или от топлофикацията. Много хора не знаят, че дълговете могат да преминат към наследниците заедно с имуществото, нито колко години след смъртта кредиторите могат да ги търсят, пише DarikNews.bg

Ето какво казва законът.

  • Дълговете се наследяват

Когато някой почине, наследниците получават не само имуществото му, но могат да наследят и задълженията му. Според чл. 60 от Закона за наследството наследниците, които са приели наследството, отговарят за задълженията му съобразно дяловете, които получават. Ако наследниците са двама и всеки наследява половината, всеки отговаря за съответната част от дълговете.

Има два начина отговорността да бъде ограничена или да се избегне наследяването:

  • Приемане по опис – тогава наследникът отговаря само до размера на полученото наследство (чл. 60, ал. 2 ЗН). Личното му имущество е защитено в рамките на тази отговорност.
  • Отказ от наследство – който се откаже, не наследява нито имущество, нито задължения.

Тези правила се отнасят и до публичните задължения, включително данъци и осигуровки. Административните глоби обаче не бива да се приравняват автоматично на наследими дългове, тъй като административнонаказателната отговорност по правило е лична.

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  • Смъртта не „нулира“ давността

Важно е да се знае, че давността не започва отначало, когато длъжникът почине. Тя се изчислява според момента, в който задължението е станало изискуемо, и приложимите законови правила. Ако даден дълг е бил близо до изтичане на давността още приживе, срокът може да изтече и след смъртта на длъжника, освен ако не са настъпили обстоятелства, които го спират или прекъсват.

  • Данъци и осигуровки към НАП – 5 и 10 години

За задълженията към държавата важи чл. 171 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс:

  • 5 години – давността тече от 1 януари на годината след тази, в която задължението е трябвало да бъде платено. Този срок може да бъде спрян или прекъснат при предвидените в закона обстоятелства, включително при определени действия по принудително събиране.
  • 10 години – това е абсолютната давност. По правило тя се прилага независимо от спирането или прекъсването на обикновената давност, но законът предвижда изключения.

Така например, ако данъкът е трябвало да се плати през 2022 г., петгодишната давност започва на 1 януари 2023 г. и при липса на прекъсване или спиране изтича в началото на 2028 г.

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  • Местни данъци

Данъкът върху недвижимите имоти, данъкът върху превозните средства и таксата за битови отпадъци също са публични задължения. За тях се прилагат правилата за давност по ДОПК. Те се събират от общината, в която се намира имотът или към която е дължимо съответното плащане. Ако починалият е имал имоти в няколко общини, задълженията трябва да се проверят поотделно.

  • Банки, кредити и сметки – 3, 5 или 10 години

За задълженията към частни кредитори важат сроковете от Закона за задълженията и договорите:

  • 5 години е общата давност по чл. 110 ЗЗД. Тя важи за вземанията, за които законът не предвижда друг срок, например за главницата по кредит.
  • 3 години е давността за вземанията, посочени в чл. 111 ЗЗД, сред които са лихвите и определени периодични плащания. В тази категория съдебната практика включва и вземания за комунални услуги, но приложението зависи от характера на конкретното задължение.
  • 10 години е абсолютната давност за парични задължения на физически лица по чл. 112 ЗЗД. Тя има изключения, сред които са определени категории вземания, както и случаи на отсрочване или разсрочване. За по-стари задължения началният момент трябва да се прецени внимателно според действащите разпоредби и решенията на Конституционния съд. Не може автоматично да се твърди, че за всички стари дългове срокът започва от 2 юни 2021 г.
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Как да проверите какви дългове е имал починалият

Наследниците могат да направят справки с необходимите документи, включително удостоверение за наследници:

  • В банките и в Централния кредитен регистър на БНБ – за кредити, кредитни карти и просрочия.
  • В НАП – за данъци и осигуровки, особено ако починалият е бил едноличен търговец или самоосигуряващ се.
  • В общините, където е имал имоти или автомобил.
  • При съдебните изпълнители – за евентуални изпълнителни дела. Частните съдебни изпълнители се проверяват чрез Камарата на частните съдебни изпълнители, а за държавните съдебни изпълнители може да се потърси информация от съответния районен съд.
  • В комуналните дружества – топлофикация, ВиК, електроразпределителни дружества и мобилни оператори.

Самото извършване на справки не означава непременно, че наследството е прието. Значение обаче могат да имат действията, които наследникът предприема спрямо наследственото имущество.

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