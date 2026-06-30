Какво става с бюджета на България към края на май 2026 г.

О т Министерството на финансите публикуваха основните параметри за изпълнението на бюджета към края май 2026 година, предава Dariknews.bg.

Приходите, помощите и даренията към май 2026 г. са в размер на 17 357,0 млн. евро. Постъпленията нарастват със 7,7% (1 241,8 млн. евро) спрямо същия период на 2025 г. Данъчно-осигурителните приходи нарастват номинално с 11,2% (1 446,2 млн. евро), неданъчните приходи са по-ниски с 576,4 млн. евро (главно поради промяна на срока на вноската от превишение на приходите над разходите на БНБ от 30 април на до 30 юни, както и от по-ниските приходи от дивидент от държавни предприятия през 2026 г., поради внесен междинен дивидент през 2025 г.), а постъпленията в частта на помощите и даренията са повече с 372,0 млн. евро.

Данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) са в размер на 14 315,4 млн. евро и формират 82,5% от общите постъпления в бюджета за периода.

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Неданъчните приходи са в размер на 2 033,4 млн. евро, което представлява спад с 576,4 млн. евро, 22,1% спрямо същия период на 2025 г. Тези приходи се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.

Приходите от помощи и дарения (основно постъпления по програмите и фондовете на ЕС) са в размер на 1 008,2 млн. евро.

Разходите, вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС, към май 2026 г. възлизат на 19 864,5 млн. евро. За сравнение, разходите към май 2025 г. бяха в размер на 17 447,8 млн. евро. Нарастване на разходите има основно при социалните и здравноосигурителните плащания, включително разходите за пенсии, както и при разходите за персонал, капиталовите разходи и други.

Причините за наблюдавания ръст на разходите основно са: базов ефект в разходите за пенсии след тяхната индексация от 01 юли 2025 г. с 8,6 на сто, увеличението на минималната работна заплата от януари 2026 г., както и допълнителното увеличение на възнагражденията с размера на натрупаната инфлация за 2025 г., считано от януари 2026 г., значителен ръст на капиталовите разходи, който се дължи на изпълнението на инвестициите и проектите по Общинската инвестиционна програма и Националния план за възстановяване и устойчивост, и други.

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Нелихвените разходи са в размер на 18 909,0 млн. евро, което представлява ръст от 2 237,5 млн. евро (13,4%) спрямо отчетените към май 2025 г. Текущите нелихвени разходи са в размер на 17 096,7 млн. евро. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1 798,2 млн. евро. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 14,1 млн. евро. Лихвените плащания са в размер на 509,9 млн. евро (ръст от 149,8 млн. евро спрямо същия период на 2025 г.).

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма към май 2026 г. е отрицателно в размер на 2 507,4 млн. евро или 2% от прогнозния БВП.

Размерът на фискалния резерв е 6 531,8 млн. евро, в т. ч. 4 707,9 млн. евро депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1 823,9 млн. евро вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.