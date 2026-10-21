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Дуейн Джонсън - Скалата влиза в ролята на 70-годишен пенсионер в новия си филм

Холивудският любимец Дуейн Джонсън - Скалата изненада феновете си с пълна визуална промяна. Актьорът свали 14 килограма и се състари с десетилетия за новата си роля във фантастичната семейна драма „Lizard Music“, чиято премиера се очаква през 2027 г.

21 октомври 2026, 13:26
Дуейн Джонсън - Скалата влиза в ролята на 70-годишен пенсионер в новия си филм
Източник: Getty Images

Х оливудски любимец, известен със своите внушителни мускули и чар, претърпя пълна визуална трансформация заради нова роля в киното.

54-годишният актьор прави крачка встрани от познатите екшън продукции, които го превърнаха в най-печелившата звезда в индустрията, в търсене на признание от критиците, пише The Sun.

Новият му филм „Lizard Music“ е режисиран от авторския режисьор Бени Сафди - същият, който стои зад най-силната роля в кариерата на Адам Сандлър в „Uncut Gems“. В лентата той влиза в образа на 70-годишен мъж.

За да изгради героя си, известен като Мъжа с кокошката (Chicken Man), актьорът е отслабнал с близо 14 килограма от внушителната си физика. Той вече бе заснет на снимачната площадка в Бруклин, разхождайки се до своя детски екранен партньор Тео Кларк Лебър.

С шапка тип „идиотка“, побеляла брада, бежово палто, вратовръзка, синя риза и пенсионни маратонки, актьорът наистина изглежда като стар пенсионер.

Фантастичната лента проследява историята на младия Виктор (в ролята Тео Лебър), който се сприятелява с Мъжа с кокошката (наречен така заради възрастния си домашен любимец) и се впуска в магическо приключение, след като гледа гущери музиканти по късната телевизия.

Под грима и старческите протези се крие бившата кеч суперзвезда Дуейн Джонсън – Скалата. Външният му вид тук е пълна противоположност на напомпаната му роля на ММА боеца Марк Кър във филма „Машина за разбиване“.

Този широко хвален проект също бе режисиран от Сафди, а Джонсън по-рано разкри, че на режисьора са му били нужни едва 45 минути, за да го убеди да се присъедини.

„Толкова съм развълнуван от възможността отново да се трансформирам, както успях в "Машина за разбиване". Това означава да ям по-малко пилешко“, сподели той на филмовия фестивал в Торонто.

Семейният филм е базиран на детската книга на Даниел Пинкуотър и се очаква да излезе по кината на Коледа през 2027 г. В проекта участва и звезден актьорски състав, сред който личат имената на Рейчъл Макадамс, Колман Доминго, Джеф Голдблум и Алисия Силвърстоун.

Джонсън започва актьорската си кариера през 1999 г. и прави дебюта си на големия екран през 2001 г. с участието си в „Завръщането на мумията“. Оттогава той е участвал във филми с общи приходи от 12,5 милиарда долара в световен мащаб, сред които поредиците „Бързи и яростни“, „Джуманджи“ и „Смелата Ваяна“.

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