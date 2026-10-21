Фалшиви документи и кражба на имот: Арестуваха полицай, настанил се в жилище на покойник

А мерикански полицай от Флорида беше арестуван по обвинения в грандиозна измама и злоупотреба със служебно положение, след като в продължение на четири години незаконно обитавал и ремонтирал дома на починал мъж. 35-годишният Брайън Луис Сгурос (Brian Louis Sguros), служител на реда в град Лодърхил, бил разобличен единствено заради собствената си наглост - той завел съдебен иск срещу законните наследници на починалия, за да си върши парите за скъпите ремонти, съобщи The Post.

Трагичното начало и фалшивата скоба

Историята започва на 11 юли 2022 г., когато Сгурос и негов колега се отзовават на сигнал за проверка на състоянието (welfare check). Загрижен съсед подал тел. 911, след като не бил виждал 71-годишния Денис Йонис Уест повече от седмица.

Възрастният мъж е открит мъртъв до входната врата на дома си, като съдебните лекари установяват естествена смърт вследствие на сърдечно-съдово заболяване.

По време на огледа обаче Сгурос вижда възможност за лична облага. Той се представя пред моргата и полицията като „приятел“ на починалия и лъжливо заявява, че Уест няма живи роднини, като дори се предлага сам да организира погребението му. Само месец по-късно - на 1 август 2022 г. - полицаят незаконно завзема и се настанява в имота му.

BREAKING NEWS: A Lauderhill police officer was arrested Tuesday and is facing multiple criminal charges after investigators said he took possession of a deceased man’s home after responding to a welfare check, renovated the property and later used the dead man’s personal information to obtain a building permit. https://t.co/K1jIC52dFp — WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) October 20, 2026

4 години ремонти и измами с документи

В следващите години Сгурос инвестира над 214 000 долара лични средства за основен ремонт на имота, с което успява да вдигне пазарната му стойност до около 500 000 долара.

За да узакони част от строителните дейности обаче, полицай Сгурос използва служебното си положение и компютърната система на управлението. Той неправомерно проверява личните данни на покойния в регистрите на КАТ (DMV) и Социалното осигуряване.

Чрез измама полицаят подготвя фалшиви документи за подмяна на прозорци и врати на стойност 8 000 долара, в които представя покойния Денис Уест като жив собственик, като дори използва фалшив подпис и печат от нотариус, който впоследствие категорично отрича да е заверявал документите.

Police officer called to welfare check found a man dead in his home... and then decided to move into the house and take it over, prosecutors allege https://t.co/nFBKuK8trM — Daily Mail (@DailyMail) October 21, 2026

Алчността, която го предаде

Планът на ченгето работи безупречно до началото на 2026 г., когато от агенцията за недвижими имоти Equinox Realty Holding откриват истинските и законни наследници на Уест.

Изправен пред фактите, Сгурос се съгласява да предаде ключовете, но решава да играе ва банк - през февруари 2026 г. той завежда гражданско дело срещу наследниците, с което иска пълно възстановяване на разходите за направените от него ремонти.

Този ход кара адвокатите на агенцията да разследват миналото на имота, при което се установява неправомерният достъп до полицейските бази данни. Случаят е предаден на шерифската служба в окръг Брауърд.

Сгурос, който работи в полицейското управление от март 2021 г., първоначално е пуснат в платен отпуск, но след официалния му арест във вторник (20 октомври 2026 г.) е уволнен дисциплинарно и отстранен без право на заплата. В момента той се намира в ареста на окръг Брауърд и е с повдигнати тежки обвинения за длъжностни престъпления, използване на самоличност на мъртво лице с цел измама и компютърни престъпления.