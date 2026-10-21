България

Измамници изтеглиха кредит за 7500 евро, докато телефонът на мъж беше блокиран за „софтуерна актуализация“

37-годишен жител на исперихското село Подайва е станал жертва на интернет измама. От негово име са изтеглени пари, а след това са направени два превода към банкова сметка в Португалия

Василена Василева Василена Василева

21 октомври 2026, 13:25
Измамници изтеглиха кредит за 7500 евро, докато телефонът на мъж беше блокиран за „софтуерна актуализация“
Източник: iStock photos/Getty images

37-годишен мъж от исперихското село Подайва е станал жертва на интернет измама, при която неизвестни лица са получили достъп до мобилния му телефон и са изтеглили кредит от негово име. За случая е подаден сигнал в полицията.

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По разказа на потърпевшия измамата е извършена на 19 октомври между 15:00 и 17:00 ч. През този период телефонът му бил блокиран за около два часа. На екрана се показвало съобщение, създаващо впечатление, че устройството извършва софтуерна актуализация, предава NOVA.

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Докато нямал достъп до телефона си, неизвестните използвали приложението му за мобилно банкиране, за да изтеглят кредит в размер на 7500 евро.

След това от сметката били наредени два банкови превода по 3525 евро към сметка в Португалия. Общата преведена сума е 7050 евро.

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По случая се води разследване за компютърно престъпление. Предстои да бъде установено как е осъществен достъпът до телефона и кой стои зад финансовите операции.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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