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Циркадна депресия или защо се чувствате вечно уморени и тъжни

Учени идентифицираха нов подтип депресия, наречен „циркадна“, който е свързан с вътрешния биологичен часовник. Според ново проучване тя засяга до един на всеки четирима пациенти и често не се повлиява от стандартните антидепресанти.

21 октомври 2026, 13:27
Циркадна депресия или защо се чувствате вечно уморени и тъжни
депресия   
Източник: iStock

Ако сутрешната аларма е най-големият ви враг, а традиционните методи за справяне с лошото настроение просто не работят, може би има научна причина за това. Учени идентифицираха нов подтип депресия, който засяга до един на всеки четирима пациенти и е пряко свързан с нашия вътрешен биологичен часовник.

Новооткритото състояние, наречено „циркадна депресия“, е свързано с 24-часовия вътрешен часовник на тялото, който регулира цикъла ни на сън и бодърстване. Според ново проучване, публикувано в British Journal of Psychiatry и цитирано от The Independent, това може да обясни защо стандартните антидепресанти, като селективните инхибитори на обратното захващане на серотонина (SSRIs), не действат добре при някои хора.

„Депресията не е еднородно заболяване и разбирането на характеристиките на различните подтипове означава, че можем да дадем на хората по-ранен достъп до лечения, които ще бъдат най-ефективни за тях“, коментира Емилиана Тонини, един от авторите на изследването от Университета в Сидни.

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Какво представлява циркадната депресия?

Изследователите от Университета в Сидни твърдят, че това състояние се характеризира с по-висока устойчивост към обичайните антидепресанти. В същото време обаче то може да се повлияе по-добре от терапии, насочени към уникалните мозъчни вериги на телесния часовник, като мелатонин, антидепресанти на базата на мелатонин и светлинна терапия.

В рамките на проучването учените са провели генетичен анализ на повече от 10 000 австралийци с депресия. Резултатите са показателни: почти 25%, или 2604 участници, са идентифицирани като страдащи от циркадна депресия. Симптомите им включват сезонен модел на заболяването, по-продължителен сън по време на депресивни епизоди, събуждане с чувство на силна умора и склонност да бъдат „нощни птици“.

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Данните от изследването показват още, че хората с това състояние е по-вероятно да са изпитали първите си депресивни епизоди по-рано в живота, по-често са жени и имат по-тежки симптоми. Установено е също, че те имат по-висок генетичен риск от възпалителни и сърдечни проблеми, както и от основни неврологични разстройства като СДВХ, тревожност и биполярно разстройство.

Нов подход към лечението

Разпознаването на този нов подтип е ключово, тъй като според учените липсата на такава диагноза при младите хора често води до неуспех на ранното лечение и повече странични ефекти. „Нашето изследване идентифицира циркадната депресия като нов подтип, засягащ около една четвърт от хората в нашето проучване с тежка, повтаряща се или персистираща депресия“, казва д-р Тонини.

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Това откритие отваря вратата към по-персонализирани и ефективни терапии. „Тъй като циркадната депресия е свързана с вътрешния телесен часовник на хората, лечения, насочени към циркадния ритъм, като светлинна терапия и мелатонин, може да са много по-подходящи и клиницистите трябва да ги прилагат много по-рано при хора с тази симптоматика“, обяснява Джейкъб Крауз, друг автор на проучването.

Да живеем осъзнато означава и да разбираме сигналите на тялото си. За тези, които откриват, че антидепресантите не им помагат, е важно да се консултират със своя лекар, за да обсъдят индивидуалните си обстоятелства. Може би е време да настроим не само алармите си, но и подхода си към менталното здраве.

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