Първият танкер с руски дизел отплава за САЩ на 22 октомври

П ървият танкер с руски дизелово гориво, предназначено за САЩ, се очаква да отплава на 22 октомври. Корабът ще превози 40 000 тона дизел, съобщи руският вицепремиер Александър Новак, цитиран от ТАСС.

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„Първият танкер, както се планира, ще излезе от пристанището утре, 22 октомври. За Съединените американски щати“, заяви Новак пред журналисти в Санкт Петербург.

По думите му след първата пратка ще последват и други доставки. Той уточни, че подписването на договорите с американските партньори е на финален етап.

„Ще задоволяваме потребностите на Съединените американски щати в рамките на нашите възможности“, каза още руският вицепремиер.

Новак посочи, че възстановяването на руския износ на дизел зависи от производствените възможности на нефтопреработвателните заводи. Според него доставките за други държави могат да се увеличат към края на годината, когато Русия очаква да възстанови по-голяма част от обичайните си експортни обеми.

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Договореността между Тръмп и Путин

На 9 октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че е постигнал договореност с руския президент Владимир Путин за увеличаване на доставките на руски дизел за американския и световните пазари.

В публикация в социалната си мрежа Truth Social Тръмп заяви, че Русия ще предостави над 300 000 тона дизелово гориво незабавно, още 500 000 тона през ноември и допълнителен 1 милион тона след това. Той посочи и възможност за последващо увеличение на износа.

„Цените на дизела за американците и всъщност за целия свят ще започнат да падат с рекордни темпове и бързо!“, написа американският президент.

След разговора между двамата лидери руската страна потвърди готовността си да доставя петрол и петролни продукти на американския и световните пазари.

Временно разрешение на американското Министерство на финансите позволява доставките на руски дизел на световните пазари. Според информация на ТАСС разрешението е в сила до 7 април 2027 г.

Специалният пратеник на руския президент Кирил Дмитриев също приветства договореността. Той заяви, че сътрудничеството между Русия и САЩ в областта на дизела и енергетиката може да бъде от полза за света.

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Цените на горивата и натискът върху Тръмп

Договореността идва на фона на рязкото поскъпване на горивата в САЩ след началото на войната с Иран през февруари. Според Би Би Си цените на бензина и дизела са се увеличили повече от два пъти, което засилва натиска върху администрацията на Тръмп преди междинните избори за Конгрес на 3 ноември.

Въпреки очакванията на американския президент анализатори се съмняват, че руските доставки ще доведат до значително и трайно понижение на цените. Сред факторите са ограниченият свободен обем за износ, натоварването на руските рафинерии и разходите за транспортиране на горивото.

Сделката предизвика и критики заради облекчаването на ограниченията върху руския енергиен износ във време, когато западните държави продължават да оказват икономически натиск върху Москва заради войната в Украйна.