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Кандидат за Сената: Тръмп отвлича вниманието с атаки срещу вярата ми

Кандидатът на демократите в Мичиган, Абдул Ел-Сайед, твърди, че атаките на републиканците срещу вярата му са опит да се отклони вниманието от икономическите проблеми. Надпреварата за Сената е изключително оспорвана, като проучванията показват практически равен резултат с опонента му Майк Роджърс.

21 октомври 2026, 13:38
Кандидат за Сената: Тръмп отвлича вниманието с атаки срещу вярата ми
Доналд Тръмп   
Източник: GettyImages

В последните дни от напрегнатата си надпревара за Сената в Мичиган, кандидатът на демократите Абдул Ел-Сайед заяви, че атаките на президента Доналд Тръмп и републиканците срещу неговата вяра и етнически произход имат за цел да отвлекат вниманието от трудностите, пред които са изправени американците. Това се случва в контекста на една от ключовите битки, които могат да определят коя партия ще контролира Сената в следващия Конгрес.

Надпреварата на Ел-Сайед срещу републиканеца Майк Роджърс е изключително оспорвана. Проучване на Fox News, проведено в края на септември и цитирано от ABC News, показва практически равен резултат сред вероятните гласоподаватели, като Ел-Сайед получава 50%, а Роджърс – 49%, което е в рамките на статистическата грешка.

Ел-Сайед, който е роден в Рочестър Хилс, Мичиган, в семейство на египетски имигранти, е обект на чести нападки от страна на републиканци на национално ниво, включително и от самия Тръмп. Президентът многократно го нарича с бащиното му име „Мохамед“ и призовава избирателите да отхвърлят кандидати като него, за да „запазят нашата религия, нашите ценности и нашето наследство“.

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В интервю за водещата на ABC News Live Линзи Дейвис, Ел-Сайед коментира тази стратегия: „Те си мислят, че могат да посочат името и вярата ми и да ни отвлекат от факта, че не можем да си позволим бензина и не можем да си позволим хранителните стоки.“

Спорни позиции по външната политика

Ел-Сайед, който отдавна се противопоставя на безконтролната военна подкрепа на САЩ за Израел, обясни защо не смята Израел за приятел на Съединените щати. „Съюзник, който взима парите ти, за да те тласка към войни, в които не бива да участваш, не е съюзник“, каза той. „Мисля, че е време да осъзнаем, че Израел всъщност не е наш приятел.“ Белият дом категорично е отричал твърденията, че е бил тласнат към война в Иран от страна на Израел.

Кандидатът беше критикуван миналия месец, след като по време на среща с избиратели не отговори директно дали осъжда иранския Ислямски революционен гвардейски корпус. Попитан за това от Дейвис, той уточни позицията си: „Осъждам много от техните действия, но ако искате път към мир с тези хора, ще трябва да намерите начин да стигнете до позиция на мир.“ Той добави, че иранският режим е „участвал в ужасяващи действия, няма съмнение в това“, но подчерта, че САЩ не е трябвало да „разкъсват“ ядреното споразумение с Иран.

Вътрешни приоритети: здравеопазване и търговия

Ел-Сайед е дългогодишен поддръжник на програмата „Medicare за всички“ – здравна система с един платец, управлявана от държавата, която би заменила частните застрахователни компании. Запитан дали подобна мащабна реформа е постижима, той я сравни с изкачването на планина. „Гледам на това като на изкачване на връх Еверест, нали? Може би няма да успеете да изкачите Еверест наведнъж, разбирам. Затова за мен всичко, което може да увеличи достъпа до здравеопазване, да намали властта на големите корпорации и да увеличи обществения отпечатък – това са неща, които виждам като осъществими стъпки по пътя към „Medicare за всички“.

 

“Интервюто се е състояло в Су Сент Мари в Горния полуостров на Мичиган, който граничи с Канада. В този контекст Ел-Сайед осъди търговската война на Тръмп със северния съсед на Америка. „Да започнеш тарифна война с Канада е безумно. И ние плащаме за това“, каза той. Според проучване на National Taxpayers Union Foundation, цитирано в репортажа, домакинствата в Мичиган са понесли средно допълнителни разходи от 5600 долара поради митата от януари 2025 г. насам – най-много от всички щати.

Въпреки това, Ел-Сайед заяви, че би подкрепил специфични мита, като например тези върху китайските електрически превозни средства, за да се подкрепи американската автомобилна индустрия – политика, подкрепена от синдиката на автомобилните работници (United Auto Workers Union), който е застанал зад неговата кандидатура.

Личният аспект на кампанията

На въпрос за най-трудната част от кампанията, Ел-Сайед сподели, че не става дума за пропускането на „големите моменти“ като училищни тържества или мачове, а за „онези междинни моменти, циментът между тухлите“. Той отдаде заслуженото на съпругата си Сара за поддържането на нормалността в дома им и за това, че помага на децата им да избягват негативните политически реклами, като отбеляза, че „телевизорът в нашата къща не се включва“.

Абдул Ел-Сайед Избори в САЩ Надпревара за Сената Мичиган Доналд Тръмп Външна политика Здравеопазване Търговска политика Религия и политика Демократическа партия
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