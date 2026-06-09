България

Бюджетната комисия прие на първо четене тегленето на 3,8 млрд. евро нов държавен дълг

Предложението беше внесено от МС

Обновена преди 2 часа / 9 юни 2026, 06:53
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Б юджетната комисия в парламента разгледа искането на правителството за нов размер на държавния дълг и прие на първо четене тегленето на още 3,8 млрд. евро.

Това се случи по настояване на Министерския съвет.

Според тях средствата са нужни, за да бъдат направени инвестициите по Плана за възстановяване и устойчивост, който трябва да бъде завършен до края на месец август, но и за да бъдат правени социални плащания през следващите месеци за пенсии и социални помощи. 

МС одобри проект за до 3,8 млрд. евро нов държавен дълг

Опозицията настоя управляващите да представят ясни финансови разчети за какво и колко от сумата ще изхарчат през следващите три месеца.

„По този начин ще се осигури финансов ресурс за финансиране на плащанията по ПВУ и плащането на всякакви други разходи, включително и социалните”, заяви финансовият министър Гълъб Донев.

„Казвате ще изхарчим един млрд. за пенсии, но не казват ще получим 1 млрд. от ДДС. Вие сте сложили разход, не сте сложили приход. ДДС-то ще е с 20 процента повече от миналата година”, коментира Асен Василев от „Продължаваме промяната”.

„Вие днес можете да бюджетирате 300 млн. за нова магистрала, която още да не е проектирана”, допълни Венко Сабрутев от ПП.

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„Ние ще платим, въпреки че този проект е на 20-30 процента. Обаче от Европа ще кажат, че не ни признават този разход. Това беше същината на питането към вас. Колко проекти реално ще се завършат”, отбеляза Цончо Ганев от „Възраждане”, цитиран от NOVA.

„Ние трябва да приключим всички проекти до август. Не всички са сертифицирани, но за да не изгубим тези пари, те трябва да бъдат финансирани. Дори ако все още не са сертифицирани, те ще бъдат до края на август”, заяви Константин Проданов от „Прогресивна България”. 

Парламентът трябва да разреши и вземане на заем от Европейската комисия в размер на 3,2 млрд. евро по механизма SAFE за инвестиции в сферата на отбраната.

Източник: NOVA    
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