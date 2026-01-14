България

Внимавайте, изпращат фалшиви фактури за ток по имейла

Идентифицираните до момента атаки са насочени към бизнес потребители

14 януари 2026, 14:02
Внимавайте, изпращат фалшиви фактури за ток по имейла
Източник: iStock

"Електрохолд Продажби" уведомява своите клиенти за установени опити за фишинг измами чрез изпращане на фалшиви имейли, в които се твърди, че са прикачени фактури за електроенергия, съобщиха от дружеството. 

Идентифицираните до момента атаки са насочени към бизнес потребители.

Компанията призовава клиентите да бъдат изключително внимателни и да проверяват получените електронни съобщения. Един от основните признаци за измама в конкретния случай е, че имейл адресът на подателя е некоректен и съвпада с имейл адреса на получателя. Част от посочените в имейла линкове също са подвеждащи.

"Електрохолд Продажби" изпраща електронни фактури единствено от следния официален имейл адрес: info@invoices.electrohold.bg

При съмнение за измама трябва да се проверява имейлът, от който е изпратено съобщението, не трябва да се отварят файлове и линкове и не трябва да се предоставят лични или финансови данни.

При необходимост от допълнителна информация или съмнение за злоупотреба, клиентите може да подадат сигнал през официалните канали за обслужване на клиенти на "Електрохолд Продажби" или на сайта.

Източник: БТА/Камелия Цветанова    
Фишинг измами Електрохолд Продажби Фалшиви имейли Фактури за електроенергия Бизнес потребители Онлайн сигурност Имейл адрес на подателя Подвеждащи линкове Защита на данни Подаване на сигнал
<p>14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача</p>
Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес
<p>След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко</p>
Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)
