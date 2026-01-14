Внимавайте, изпращат фалшиви фактури за ток по имейла

"Електрохолд Продажби" уведомява своите клиенти за установени опити за фишинг измами чрез изпращане на фалшиви имейли, в които се твърди, че са прикачени фактури за електроенергия, съобщиха от дружеството.

Идентифицираните до момента атаки са насочени към бизнес потребители.

Компанията призовава клиентите да бъдат изключително внимателни и да проверяват получените електронни съобщения. Един от основните признаци за измама в конкретния случай е, че имейл адресът на подателя е некоректен и съвпада с имейл адреса на получателя. Част от посочените в имейла линкове също са подвеждащи.

"Електрохолд Продажби" изпраща електронни фактури единствено от следния официален имейл адрес: info@invoices.electrohold.bg

При съмнение за измама трябва да се проверява имейлът, от който е изпратено съобщението, не трябва да се отварят файлове и линкове и не трябва да се предоставят лични или финансови данни.