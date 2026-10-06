България

ББР с нов фокус: Над 1 млрд. евро ресурс за бизнеса и стратегически инвестиции

Банката ще финансира приоритетно малки и средни предприятия, земеделие, общини и стратегически производства

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 1 час / 6 октомври 2026, 07:37
ББР с нов фокус: Над 1 млрд. евро ресурс за бизнеса и стратегически инвестиции
Източник: БГНЕС

Б ългарската банка за развитие (ББР) ще бъде позиционирана като ключов финансов инструмент в новата икономическа политика на държавата, с фокус върху подкрепата за българския бизнес, земеделието, стратегическите производства и инфраструктурните проекти. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев при представянето на новия състав на Надзорния съвет на банката.

„Българската банка за развитие вече е там, където трябва да бъде - в центъра на икономическата политика на държавата“, заяви Пулев.

По думите му правителството е консолидирало структурите, свързани с икономиката и инвестициите, за да създаде единен център на отговорност, а ББР ще бъде основният финансов инструмент в тази система.

  • Над 1 млрд. евро ресурс

Пулев обяви, че се подготвя увеличаване на капитала на ББР с амбицията да бъде привлечен ресурс за над 1 млрд. евро.

Държавата ще запази управляващата си роля и акционерното си участие в банката, уточни той.

„Предстои структурирането на редица финансови инструменти в подкрепа както на малкия бизнес, на общините, на различни производители в приоритетни сектори. Ще работим активно по мобилизирането на частния капитал в контекста на публично-частните партньорства“, заяви вицепремиерът.

Сред основните направления ще бъде създаването на финансови инструменти по цялата верига на добавената стойност - от земеделското производство и преработката до стратегическите инвестиции.

Специален акцент ще бъде поставен върху малките и средните предприятия, общините и регионите, както и върху преодоляването на регионалните дисбаланси.

  • Новият състав на Надзорния съвет

Председателят на Надзорния съвет Деляна Иванова запазва поста си. Тя заяви, че основната задача пред съвета е да гарантира стабилното и прозрачно управление на банката и едновременно с това да превърне дейността ѝ в инструмент за изпълнение на националните икономически приоритети.

„Приемам тази отговорност с убеждението, че с колегите, които са безспорни авторитети в банковата сфера, ще надградим постигнатото и ще работим за реализирането на националните приоритети чрез конкретни програми и продукти за финансиране“, посочи Иванова.

В новия състав на Надзорния съвет влизат Иван Купов, Иван Райчков и Даниел Бърк.

Купов е банкер с професионална кариера, започнала през 1991 г., с опит в ОББ, Банковата консолидационна компания и други банкови структури.

Райчков има над 15 години управленски опит в УниКредит Булбанк, свързан с банкови операции, вътрешен контрол и операционен риск.

Даниел Бърк се присъединява към съвета с международен опит, включително като директор на Европейската банка за възстановяване и развитие в България и като член на бордовете на различни банки.

Той очерта три основни направления, в които възнамерява да допринесе - по-тясно взаимодействие между публичния и частния сектор, мобилизиране на ново финансиране и инвестиции, както и гарантиране на добро управление и ефективна работа на ББР.

  • Повече гаранции чрез търговските банки

Иванова акцентира и върху ролята на обществения контрол върху ББР чрез създадения към Надзорния съвет Консултативен съвет. В него участват всички национално представени работодателски организации, синдикатите и Националното сдружение на общините.

По думите ѝ тези организации трябва да бъдат връзката между банката и бизнеса при разработването на финансовите продукти.

„Те са нашият канал, път и барометър за правилните решения и продукти, които взимаме, за да могат техните членове, а именно българският бизнес, да се възползва по най-добрия начин и да има най-добрите стимули, които са му необходими, за да се развива, да осигурява работни места и да осигурява развитието на местните общности“, заяви Иванова.

ББР ще продължи да подкрепя кооперирането на земеделските стопани и малките и средните предприятия. Предвижда се и постепенно разширяване на използването на гаранционни схеми чрез търговските банки.

„За да има по-широко покритие, все повече се измества фокусът на гаранционните схеми към търговските банки, а само в отделни случаи към директно финансиране“, обясни Иванова.

  • Акцент върху земеделието

Сред приоритетите на банката ще бъде привличането на стратегически инвестиции, които да допринасят за икономическия растеж и създаването на работни места.

Като един от приоритетните сектори Пулев посочи земеделието. Предстои разработването на финансови продукти за сектора, чиято цел е да подпомогнат българските производители и да увеличат присъствието на местната продукция в търговските вериги.

ББР ще работи и по инструменти за подкрепа на стратегически производства, общини и инфраструктурни проекти, като идеята е публичният ресурс да бъде използван за привличане на допълнително частно финансиране.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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