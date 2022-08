Звуци от Ада? Зловещ шум от черна дупка публикува НАСА (ВИДЕО)

З авладяващ аудиоклип на звукови вълни, които се раздират от свръхмасивна черна дупка, намираща се на 250 милиона светлинни години от нас, беше публикуван от НАСА.

Черната дупка се намира в центъра на галактическия клъстер Персей, а акустичните вълни, идващи от нея, са транспонирани нагоре с 57 и 58 октави, така че да са чуваеми за човека, съобщава сп. Science Alert.

