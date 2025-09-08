ООН: Правилата на войната се пренебрегват повсеместно

В ърховният комисар на ООН по правата на човека предупреди, че някои "тревожни тенденции", включително прославата на насилието и оттеглянето на някои държави от многостранната система, подкопават правата на човека и международния ред в целия свят, предаде Ройтерс.

"Правилата на войната се нарушават – практически без никаква отговорност", подчерта Фолкер Турк, който оглавява Службата на върховния комисар на ООН по правата на човека, във встъпителното си слово пред 60-ата сесия на Съвета по правата на човека в Женева.

Той осъди широко разпространените нарушения при пълномащабната инвазия на Русия в Украйна, както и конфликтите в Судан, Мианма, Демократична република Конго и Газа.

Днес ТАСС съобщи, че президентът на Руия Владимир Путин е внесъл в руския парламент законопроект за оттегляне от Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията, отбелязва Ройтерс. Информацията се основава на парламентарна база данни.