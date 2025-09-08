Свят

ООН: Правилата на войната се пренебрегват повсеместно

Той осъди широко разпространените нарушения при пълномащабната инвазия на Русия в Украйна

8 септември 2025, 13:46
Източник: БТА

В ърховният комисар на ООН по правата на човека предупреди, че някои "тревожни тенденции", включително прославата на насилието и оттеглянето на някои държави от многостранната система, подкопават правата на човека и международния ред в целия свят, предаде Ройтерс.

"Правилата на войната се нарушават – практически без никаква отговорност", подчерта Фолкер Турк, който оглавява Службата на върховния комисар на ООН по правата на човека, във встъпителното си слово пред 60-ата сесия на Съвета по правата на човека в Женева.

Той осъди широко разпространените нарушения при пълномащабната инвазия на Русия в Украйна, както и конфликтите в Судан, Мианма, Демократична република Конго и Газа.

Днес ТАСС съобщи, че президентът на Руия Владимир Путин е внесъл в руския парламент законопроект за оттегляне от Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията, отбелязва Ройтерс. Информацията се основава на парламентарна база данни.

Права на човека ООН Международен ред Военни конфликти Русия Украйна Изтезания Насилие Международно право Отговорност
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)

Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

