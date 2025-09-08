Четири години в нелегалност: Новозеландската полиция намери децата на беглец от закона

В сички деца на беглец от закона, застрелян днес от полицията в Нова Зеландия, бяха намерени след почти четири години в нелегалност, съобщиха властите, цитирани от ДПА.

Том Филипс изчезна в отдалечена гора на Северния остров на страната през декември 2021 г. заедно с трите си деца. Оттогава семейството рядко е било забелязвано.

Самият Филипс беше застрелян от полицията днес, след като полицаите реагирали на сигнал за кражба, съобщи на пресконференция заместник-полицейската началничка Джил Роджърс. Едно от децата беше задържано на мястото на инцидента, но другите две деца бяха изчезнали. По-късно те бяха намерени недалеч от мястото на инцидента, в отдалечен къмпинг, съобщи Роджърс.

"Те са с полицейски служители и се извеждат", добави тя.

"Мога да потвърдя, че децата са добре и не са ранени и тази вечер ще бъдат отведени за медицински прегледи."

Децата са били без придружители, когато полицията ги е намерила, и са сътрудничили на властите, отбеляза Роджърс. При изчезването си те са били на 8, 7 и 5 години.

"Въпреки че са в безопасност, това е началото на дълъг път към възстановяване и тяхното благополучие остава наш основен приоритет", подчерта тя. "Предстои ни много работа, но сме благодарни, че тригодишното мъчение за семейството на децата приключи".

По време на стрелбата тази сутрин първият полицай, пристигнал на мястото, е бил "атакуван с огнестрелно оръжие от близко разстояние". Полицията е застреляла нападателя, за когото се смята, че е Филипс.

Раненият полицай вече е претърпял първата от множество операции и остава в болница, каза Роджърс.

Въпреки мащабните издирвания и награда от 80 000 новозеландски долара (47 200 американски долара), Филипс е успял да се измъкне от властите. Семейството е било забелязвано няколко пъти по време на престоя си в гората, главно във връзка с кражби в района.

През октомври ловци се натъкнали на семейството, облечено в камуфлажни дрехи и носещо големи раници. Това било първият път, в който и трите деца били видяни заедно от три години насам.