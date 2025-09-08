Свят

Четири години в нелегалност: Новозеландската полиция намери децата на беглец от закона

Децата са били без придружители, когато полицията ги е намерила, и са сътрудничили на властите

8 септември 2025, 09:58
Четири години в нелегалност: Новозеландската полиция намери децата на беглец от закона
Източник: БТА

В сички деца на беглец от закона, застрелян днес от полицията в Нова Зеландия, бяха намерени след почти четири години в нелегалност, съобщиха властите, цитирани от ДПА.

Том Филипс изчезна в отдалечена гора на Северния остров на страната през декември 2021 г. заедно с трите си деца. Оттогава семейството рядко е било забелязвано. 

Самият Филипс беше застрелян от полицията днес, след като полицаите реагирали на сигнал за кражба, съобщи на пресконференция заместник-полицейската началничка Джил Роджърс. Едно от децата беше задържано на мястото на инцидента, но другите две деца бяха изчезнали. По-късно те бяха намерени недалеч от мястото на инцидента, в отдалечен къмпинг, съобщи Роджърс.

"Те са с полицейски служители и се извеждат", добави тя.

"Мога да потвърдя, че децата са добре и не са ранени и тази вечер ще бъдат отведени за медицински прегледи."

Децата са били без придружители, когато полицията ги е намерила, и са сътрудничили на властите, отбеляза Роджърс. При изчезването си те са били на 8, 7 и 5 години.

"Въпреки че са в безопасност, това е началото на дълъг път към възстановяване и тяхното благополучие остава наш основен приоритет", подчерта тя. "Предстои ни много работа, но сме благодарни, че тригодишното мъчение за семейството на децата приключи".

По време на стрелбата тази сутрин първият полицай, пристигнал на мястото, е бил "атакуван с огнестрелно оръжие от близко разстояние". Полицията е застреляла нападателя, за когото се смята, че е Филипс.

Раненият полицай вече е претърпял първата от множество операции и остава в болница, каза Роджърс.

Въпреки мащабните издирвания и награда от 80 000 новозеландски долара (47 200 американски долара), Филипс е успял да се измъкне от властите. Семейството е било забелязвано няколко пъти по време на престоя си в гората, главно във връзка с кражби в района.

През октомври ловци се натъкнали на семейството, облечено в камуфлажни дрехи и носещо големи раници. Това било първият път, в който и трите деца били видяни заедно от три години насам.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
Том Филипс Деца Полицейска стрелба Нова Зеландия Изчезнали лица Беглец от закона Издирване Семейство Филипс Кражба В нелегалност
Последвайте ни

По темата

Със 120 км/ч: Турски тирове хвърчат по пътя Враца–София

Със 120 км/ч: Турски тирове хвърчат по пътя Враца–София

Пълно лунно затъмнение: Милиони хора по света наблюдаваха

Пълно лунно затъмнение: Милиони хора по света наблюдаваха "кървавата луна"

"Преживях голям шок": Жена е с тежки травми след удар от тротинетка

Тръмп планира нов разговор с Путин

Тръмп планира нов разговор с Путин

190 000 българи си преместиха парите за втора пенсия

190 000 българи си преместиха парите за втора пенсия

pariteni.bg
Mercedes GLC тръгва по нов път с променен дизайн, лукс и AI „супермозък“

Mercedes GLC тръгва по нов път с променен дизайн, лукс и AI „супермозък“

carmarket.bg
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Ексклузивно

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Преди 14 часа
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Ексклузивно

Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)

Преди 12 часа
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Ексклузивно

Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака

Преди 11 часа
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 13 часа

Виц на деня

– Пешо, пак ли си пил?! – Не, душата ми просто се е освободила от реалността.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Различни версии: Какво крият записите от побоя над шефа на МВР-Русе?

Различни версии: Какво крият записите от побоя над шефа на МВР-Русе?

България Преди 13 минути

Тихомир Безлов каза, че информацията е противоречива

Семейство твърди, че е нападнато от кучетата на княгиня Калина в "Царска Бистрица"

Семейство твърди, че е нападнато от кучетата на княгиня Калина в "Царска Бистрица"

България Преди 56 минути

Семейството е категорично, че ще подаде жалба

Доживотен затвор за жената, убила роднини с гъби

Доживотен затвор за жената, убила роднини с гъби

Свят Преди 2 часа

Тя беше призната за виновна по три обвинения

"Хамас" разглежда предложенията на САЩ за спиране на огъня в Газа

"Хамас" разглежда предложенията на САЩ за спиране на огъня в Газа

Свят Преди 2 часа

"Хамас" заяви, че обсъжда с посредниците начини за развитието на тези идеи, без обаче да уточнява тяхното съдържание

Десетки хиляди подкрепиха Болсонаро срещу процеса за преврат

Десетки хиляди подкрепиха Болсонаро срещу процеса за преврат

Свят Преди 2 часа

Няколко хиляди привърженици на Лула да Силва също демонстрираха в големите бразилски градове, но в подкрепа на Върховния съд

<p>Тръмп с последно предупреждение към &quot;Хамас&quot;</p>

Тръмп с последно предупреждение към "Хамас" за заложниците

Свят Преди 2 часа

Според израелски източници в ивицата Газа остават 48 заложници

Премиерът Желязков на визита в Черна гора

Премиерът Желязков на визита в Черна гора

България Преди 3 часа

Ще бъдат подписани два документа за сътрудничество между България и Черна гора

От "Аватар" в реалността: Учени създадоха светещи растения

От "Аватар" в реалността: Учени създадоха светещи растения

Любопитно Преди 3 часа

"Представете си светещи дървета, които заменят уличните лампи“

Мистериозната легенда за „главите от Великденския остров“

Мистериозната легенда за „главите от Великденския остров“

Любопитно Преди 3 часа

Въпреки че е едно от най-отдалечените населени места в света, Великденският остров е постигнал впечатляващо ниво на световна слава

Защо една жена може внезапно да прекрати връзка: 7 сигнала, които сте игнорирали

Защо една жена може внезапно да прекрати връзка: 7 сигнала, които сте игнорирали

Любопитно Преди 3 часа

Защо жените прекъсват връзките внезапно четете в следващите редове

Как и къде изниква "Баварският Версай"

Как и къде изниква "Баварският Версай"

Любопитно Преди 3 часа

Дворецът Херенкимзее е "проектът на живота" на крал Лудвиг II

<p>С какво време ще започнем новата седмица</p>

С какво време ще започнем новата седмица

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

<p>Днес е Рожен &ndash; празникът на Богородица</p>

Днес е Рожен – празникът на Богородица

България Преди 3 часа

Българската православна църква отбелязва Малка Богородица - празник на надеждата, вярата и семейството

<p>8 септември: Началото на 872 дни в Ада &ndash; обсадата на Ленинград</p>

8 септември: Началото на 872 дни в Ада – обсадата на Ленинград

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Учени откриха причината защо AI халюцинира

Учени откриха причината защо AI халюцинира

Технологии Преди 3 часа

Това най-сетне дава възможност и за решаването на проблема

Тайсън срещу Мейуедър: Легендите на бокса се готвят за демонстративен мач

Тайсън срещу Мейуедър: Легендите на бокса се готвят за демонстративен мач

Любопитно Преди 12 часа

Легендите на бокса ще се изправят един срещу друг на ринга през пролетта на 2026 г.

Всичко от днес

От мрежата

Каква храна да даваме на куче с анемия

dogsandcats.bg

10 породи кучета, често етикетирани като агресивни

dogsandcats.bg
1

Язовирите с критично ниски нива

sinoptik.bg
1

Лятото си отива, сушата се задълбочава

sinoptik.bg

Избери таро карта на седмицата и провери енергията си! (ВИДЕО)

Edna.bg

Любовта е съвършено проста и просто съвършена!

Edna.bg

Гашпер Търдин: Трябваше да подобря много неща в Левски, искаме да печелим

Gong.bg

Нагелсман: През второто полувреме показахме истинското си лице, разбирам освиркванията

Gong.bg

Семейство с три деца твърди, че кучетата на княгиня Калина Сакскобургготска са били насъскани срещу тях

Nova.bg

Въпреки множество сигнали към 112: Турски тирове карат със 120 км/ч по пътя Враца–София

Nova.bg