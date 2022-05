За първи път снимаха черната дупка в центъра на галактиката ни

М еждународен екип от астрономи получи първото снимково доказателство за съществуването на свръхмасивна черна дупка в сърцето на нашата галактика - Стрелец А*, три години след като беше направена първата снимка на черна дупка в далечна галактика, съобщи БТА.

Силуетът на черната дупка, прорязваща светещ диск от материя, напомня на черната дупка в далечната галактика М87, която е много по-голяма от нашата. Учените от проекта Телескоп за хоризонта на събитията виждат в това доказателство, че в основата на две системи с много различни размери действат едни и същи физични механизми.

"Мога да ви покажа изображението на черната дупка Sgr A* в центъра на галактиката", обяви директорът на проекта Хуиб Ян Ван Лангевелде на пресконференция в Гархинг, Германия.

Практически не е възможно да бъде видяна черна дупка, защото е толкова плътна и гравитационното ѝ привличане е толкова силно, че дори светлината не може да се измъкне от нея. Но можем да наблюдаваме как материята преминава около нея, преди да бъде погълната.

"Имаме преки доказателства, че този обект е черна дупка", обясни по-късно Сара Исаун от Центъра по астрофизика в Харвард, описвайки "облака от газ (около черната дупка), който излъчва радиовълни" и който са наблюдавали.

Черните дупки са звездни, когато са с масата на няколко слънца и свръхмасивни, когато имат масата на милиони или милиарди слънца.

Стрелец А* (Sagittarius A* - Sgr A*), наречена така заради откриването на обекта в посока на съзвездието Стрелец, има маса от около четири милиона слънца и е на 27 000 светлинни години от Земята. Съществуването на черната дупка се предполага от 1974 г., когато е открит необичаен радиоизточник в центъра на галактиката.

През 2019 г. Телескопът за хоризонта на събитията - международна мрежа от осем радиоастрономически обсерватории, направи историческото изображение на M87* - свръхмасивна черна дупка с маса шест милиарда слънца в галактиката Messier 87, разположена на 55 милиона светлинни години. Със своите четири милиона слънчеви маси Sgr A* е лека в сравнение с нея.

Хоризонтът на събитията на черна дупка е точката, от която няма връщане, след която всичко - звезди, планети, газове, прах и всякаква форма на електромагнитна радиация попадат необратимо в нея.

