Мистериозната легенда за „главите от Великденския остров“

Спрете да ядете бял хляб: Три неща, които трябва да знаете

Какви са здравните ни права и медицинска помощ при пътуване в чужбина

Бъдещето на "Армани": Какво ще се случи с модната империя?

В ъпреки че е едно от най-отдалечените населени места в света, Великденският остров е постигнал впечатляващо ниво на световна слава. Това несъмнено се дължи до голяма степен на емблематичните „глави на Великденския остров“, разпръснати из пейзажа на тихоокеанския остров, пише Sky History.

Терминът „глави от Великденския остров“ всъщност е погрешно название. Всъщност тези статуи включват и тела. Въпреки това, главите със сигурност са големи спрямо телата, много от които също са погребани до раменете. Това е допринесло за мита, че Моаите (както са известни тези статуи) са почти изцяло глави.

Във всеки случай, произходът на тези каменни стражи остава забулен в мистерия. Кой ги е построил и защо? Как са били издълбани и в крайна сметка поставени на мястото си? От Sky HISTORY проучват най-известните теории и оценяват дали те са толкова издръжливи, колкото самите Моаи.

Какво знаем за историята на Великденския остров?

Опитни историци – включително д-р Фърн Ридел и д-р Карън Белинджър – се опитват да разберат кога са построени моаите. Изследванията на историците разкриват доста интригуващи теории…

На Великденския остров са произведени две дузини дървени фигури, гравирани с глифи. Този вид писменост теоретично би могла да ни каже много за историята на острова, но никога не е била дешифрирана.

От положителната страна, истории и песни за тази история са се предавали през поколенията на островитяните, известни още като „Рапа Нуи“. Това полинезийско име се използва не само за жителите на острова, но и за самия остров.

Според легендата, полинезийският крал Хоту Матуа отвел народа си на острова, след като съветник на краля сънувал за съществуването му. Независимо дали тази история е вярна, историците не са открили надежден писмен запис за това кога полинезийците са пристигнали за първи път на Великденския остров.

Кога са построени Моаите?

Съществуват различни теории за това кога е бил заселен за първи път Великденският остров. През 40-те години на миналия век норвежкият изследовател Тур Хейердал смята, че първите заселници са дошли от Перу около 500 г. сл. Хр. За да се опита да докаже теорията си, той построил сал от местни перуански материали и го използвал, за да отплава от Перу до Полинезия.

Много от статуите Моаи са разположени на каменни пиедестали, известни като „аху“. По време на експедиция до острова през 50-те години на миналия век, Хейердал забелязал, че каменната зидария на аху наподобява тази на структурите на инките в Перу. Това изглежда подкрепя теорията му, но генетичните и езиковите данни показват, че най-ранните заселници са произхождали от Полинезия, а не от Перу.

Източник: Getty

Освен това, радиовъглеродният анализ показва, че островът не е бил колонизиран до около 1200 г. сл. Хр. Това подкрепя общото мнение, че Моаите са построени през следващите няколкостотин години. Всъщност, много от тези стражи са били изправени, когато холандският мореплавател Якоб Рогевен стъпва на Великденския остров през 1722 г.

Как са били направени Моаите?

На Великденския остров има над 900 статуи Моаи. Точният брой не е известен, тъй като през годините са откривани все повече и повече, което означава, че е възможно още повече да останат скрити.

От известните моаи, почти всички са издълбани от туф, вид скала, състояща се от втвърдена вулканична пепел. Изработването на статуя моаи би включвало рисуване на контур върху скалната стена, преди да се отчупи скалата около този контур.

Как са били транспортирани статуите?

Дълго време се е смятало, че жителите на Рапа Нуи са отсичали дървета, за да ги използват като валяци. Завършените Моаи са били поставяни върху трупи, които впоследствие са били валцувани, което е позволявало статуите да бъдат транспортирани до предвидените им дестинации сравнително гладко.

Към 18-ти век, когато европейците за първи път пристигат на острова, те го намират почти изцяло лишен от дървета. Това подхранва убеждението, че Рапа Нуи са причинили упадъка на своята цивилизация, като са извършили екоцид.

По-нови изследвания обаче оспорват тази теория. Свиването на гористите площи на острова сега се дължи до голяма степен на плъхове, които са пристигнали с ранните полинезийски заселници на острова и са яли семена и фиданки от дървета.

Рапа Нуи твърдяха, че Моаите просто са вървели до крайните си позиции. Съвременните изследвания оттогава доказват, че е възможно работниците да ходят по такава статуя, като дърпат въжета, завързани за нея. Това може да предизвика люлеещо се движение, което издърпва Моаите напред.

Какво представляват главите на Великденския остров?

Британският изследовател капитан Джеймс Кук посетил Великденския остров през 1774 г. Рапа Нуи го информирали, че Моаите представляват техните бивши висши вождове.