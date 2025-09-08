Любопитно

Лейди Гага и Ариана Гранде триумфираха на музикалните награди на MTV

Гранде спечели две награди – видео на годината и най-добро поп видео

8 септември 2025, 12:53
А риана Гранде и Лейди Гага доминираха на церемонията за връчване на видео музикалните награди на MTV (Video Music Awards – VMA) в неделя вечерта, пише Асошиейтед прес. 

Гранде спечели две награди – видео на годината и най-добро поп видео. Тя благодари на „терапевтите си и гей хората” по време на речта си при получаването на наградите.

Лейди Гага, която имаше най-много номинации, започна с наградата за артист на годината, а по-късно изпълни обещанието си да излезе на сцената. Тя се качи на сцената в „Медисън скуер гардън“ след речта си при получаването на наградата, което предизвика бурни овации от публиката в UBS Arena, където се провеждаха наградите VMA.

„Да бъдеш артист е опит да свържеш душите на хората по целия свят“, каза Гага, която изпълни Abracadabra и The Dead Dance, сингъл от сериала на Нетфликс Wednesday. „Да бъдеш артист е дисциплина и умение да достигнеш сърцето на някого и да му напомниш да мечтае. Да бъдеш артист е отговорност да се усмихваш, да танцуваш, да плачеш.“

Тя посвети наградата на феновете си и благодари на годеника си, Майкъл Полански, който е съпродуцент на най-новия й албум Mayhem.

„Да творя с теб беше нещо прекрасно“, каза тя.

Марая Кери също се наслади на любовта на феновете си и коментира своята легендарна кариера, докато приемаше наградата Video Vanguard. Гранде връчи наградата с искрена почит, наричайки Кери „саундтракът на нашия живот“.

Гранде добави: „Като вокалистка има само една кралица. И това е Марая.“

Кери излезе на сцената в сатенена златиста рокля и изпълни хитове от цялата си кариера, от Fantasy през We Belong Together до Obsessed. Изпълнението включваше и песни от нейния знаков 10-и албум The Emancipation of Mimi, който излезе преди точно 20 години.

„Не мога да повярвам, че тази вечер получавам първата си награда VMA“, каза Кери, преди да попита с усмивка: „Имам един въпрос: какво, по дяволите, чакахте? Шегувам се. Благодаря ви! Обичам ви!“

Покойният Ози Озбърн беше почетен подобаващо, когато някои от най-големите имена в рока излязоха на сцената в негова чест. Стивън Тайлър и Джо Пери от Aerosmith, британският бунтар YUNGBLUD и Нуно Бетенкорт изпълниха някои от най-големите хитове на Озбърн, включително Crazy Train, Changes и Mama, I’m Coming Home.

Синът на Озбърн – Джак, и няколко от децата му споделиха видео послание към зрителите за обичания музикант.

„Сигурен съм, че той би бил невероятно щастлив да види тези велики музиканти да продължават неговото наследство и да вдъхновяват следващото поколение рок музиканти“, каза Джак Озбърн.

На церемонията Рики Мартин получи първата награда Latin Icon Award след наелектризиращо изпълнение на главната сцена. Той говори за 40-годишната си кариера в музиката и посвети наградата на четирите си деца.

Изпълнението на Мартин беше посветено на 25-годишнината от дебюта му на VMA през 1999 г., когато той стана първият латиноамерикански изпълнител, спечелил наградата за най-добро поп видео.

„Започнах, когато бях бебе, и все още съм тук“, възкликна той и добави: „Искаме просто да обединим страните, искаме да премахнем границите и да запазим музиката жива.“

Звездите Тейлър Суифт и Бионсе очакваха да станат най-награждаваният артист в историята на VMA. Всяка от тях има по 30 награди и бяха номинирани само в категорията „Артист на годината“, така че победата на Гага ще ги остави равностойни за поне още една година.

Сред останалите изпълнители на церемонията бяха Конан Грей, Тейт Макрей, Джели Рол, Пост Малоун, Алекс Уорън, Джей Балвин, Сабрина Карпентър и Сомбър.

Източник: БТА, Васил Богданов    
