Орбан предрича "хаос" и "бедност", ако проевропейската опозиция спечели следващите избори

Догодина Орбан, който е на власт от 2010 г., го очакват едни от най-сложните избори на фона на икономическите проблеми и високата инфлация

8 септември 2025, 12:33
Орбан предрича "хаос" и "бедност", ако проевропейската опозиция спечели следващите избори
Източник: Getty Images

У нгарският премиер Виктор Орбан заяви, че парламентарните избори догодина ще дадат на унгарците избора между партия, готова да се справя самостоятелно или партия, която според него ще доведе страната до „хаос и бедност“, свързвайки я още по-близо до Европейския съюз, предаде Ройтерс.

Политолозите смятат, че догодина Орбан, който е на власт от 2010 г., го очакват едни от най-сложните избори на фона на икономическите проблеми и високата инфлация.  Унгарският премиер се опитва да се справи с предизвикателството на претендента си от ПП „Тиса“ Петер Мадяр, като намалява данъчната тежест за семействата, раздава ваучери за храна за пенсионерите и евтини заеми за онези, които за първи път закупуват имот.

„От стратегическа гледна точка Унгария има само два избора. Единият е да се присъединим към брюкселските политики. Това според мен би било катастрофално с последици, въвличащи ни в хаос и бедност“, заяви Орбан пред последователи на своята партия ФИДЕС.

Унгарската новинарска агенция МТИ предаде, че Орбан предлага трансформирането на структурата на Европейския съюз в такава на концентрични кръгове. Според него подобна система може да означава оцеляване на концепцията за европейско сътрудничество и на самия ЕС през следващите десет години. Без нея, предупреди той, ЕС може да се „разпадне“.

Вчера Мадяр заяви, цитиран от Ройтерс, че Унгария е затънала едновременно в множество кризи, включително по отношение на разходите за живот, общественото доверие и демократичните стандарти.

Мадяр заяви, че, ако бъде избран, ще съживи унгарската икономика, като отключи милиарди евро от фондовете на ЕС, спрени заради политиките на Орбан, ще премахне корупцията и ще въведе данък върху богатството, като същевременно намали данъците върху по-ниските доходи.

„Нашата страна отново ще бъде активен и надежден член на Европейския съюз и НАТО. Не пречка, а ценен и конструктивен съюзник“, каза Мадяр.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Виктор Орбан Парламентарни избори Унгария Европейски съюз Петер Мадяр Икономика Корупция ФИДЕС Брюкселски политики НАТО
