Орбан предрича "хаос" и "бедност", ако проевропейската опозиция спечели следващите избори

У нгарският премиер Виктор Орбан заяви, че парламентарните избори догодина ще дадат на унгарците избора между партия, готова да се справя самостоятелно или партия, която според него ще доведе страната до „хаос и бедност“, свързвайки я още по-близо до Европейския съюз, предаде Ройтерс.

Политолозите смятат, че догодина Орбан, който е на власт от 2010 г., го очакват едни от най-сложните избори на фона на икономическите проблеми и високата инфлация. Унгарският премиер се опитва да се справи с предизвикателството на претендента си от ПП „Тиса“ Петер Мадяр, като намалява данъчната тежест за семействата, раздава ваучери за храна за пенсионерите и евтини заеми за онези, които за първи път закупуват имот.

🇪🇺🇭🇺 “The European Union is in a state of collapse” — Orbán



“If everything continues like this, I consider it completely impossible to adopt a common budget after 2035.



The EU will go down in history as a disheartening outcome of a noble experiment” pic.twitter.com/yc1wu4QJwE — Lord Bebo (@MyLordBebo) September 7, 2025

„От стратегическа гледна точка Унгария има само два избора. Единият е да се присъединим към брюкселските политики. Това според мен би било катастрофално с последици, въвличащи ни в хаос и бедност“, заяви Орбан пред последователи на своята партия ФИДЕС.

Унгарската новинарска агенция МТИ предаде, че Орбан предлага трансформирането на структурата на Европейския съюз в такава на концентрични кръгове. Според него подобна система може да означава оцеляване на концепцията за европейско сътрудничество и на самия ЕС през следващите десет години. Без нея, предупреди той, ЕС може да се „разпадне“.

Вчера Мадяр заяви, цитиран от Ройтерс, че Унгария е затънала едновременно в множество кризи, включително по отношение на разходите за живот, общественото доверие и демократичните стандарти.

🇭🇺 🇪🇺 Hungary: Joining Brussels’ Politics Would Plunge us Into Poverty, Chaos



This is “Hungary First” policy.



"Hungary faces two strategic choices.



One choice is that we join the politics of Brussels. This, in my view, would be catastrophic, with consequences pushing us into… pic.twitter.com/mnShm574nf — Lenka White (@white_lenka) September 7, 2025

Мадяр заяви, че, ако бъде избран, ще съживи унгарската икономика, като отключи милиарди евро от фондовете на ЕС, спрени заради политиките на Орбан, ще премахне корупцията и ще въведе данък върху богатството, като същевременно намали данъците върху по-ниските доходи.

„Нашата страна отново ще бъде активен и надежден член на Европейския съюз и НАТО. Не пречка, а ценен и конструктивен съюзник“, каза Мадяр.