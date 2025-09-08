Бързият влак Пловдив - София спря заради криви релси

Б ързият влак от Пловдив за София спря насред полето малко преди Елин Пелин този следобед, разказа пред БГНЕС един от пътниците.

Оказва се, че релсите пред влака са се изкривили и той не може да продължи по тях. Локомотивът е избутал вагоните назад към Вакарел с разрешената за подобна маневра скорост от 20 км/ч. Композицията е прехвърлена на съседните релси при Вакарел и е продължила пътя си. Влакът има часове закъснение.

"Влакът тръгна от Вакарел към Елин Пелин, посока София, но малко преди Елин Пелин спря насред полето. Релсите се бяха така изкривили, че изглеждаше, че нищо не може да мине, и влакът тръгна назад. Стигнахме до Вакарел и се прехвърлихме на другите релси“, разказа пътник пред БГНЕС.

"Пристигнахме с около два часа закъснение. Всичко е наред, единственият проблем е състоянието на релсите, които са нови. Там наистина можеше да стане инцидент, ако машинистът не беше внимавал и не беше спрял навреме. Накрая всички много благодарихме на машиниста, защото видяхме на какво приличат релсите. Като нищо можеше да стане инцидент“, добави пътникът.