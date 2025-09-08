Близо 1000 декара горят край Свиленград

Г олям пожар се разгоря между селата Лисово, Младиново и Костур в област Хасково на около 20-25 км от Свиленград, съобщава NOVA.

Огънят е обхванал приблизително 1000 декара, като горят предимно пасища, но и горски масиви, предаде БГНЕС.

Гасенето е затруднено от силния вятър и труднодостъпния терен. На място работят 13 противопожарни автомобила на РДПБЗН -Хасково, един булдозер и доброволното формирование от община Свиленград. За овладяване на пожара ще се включи и хеликоптер.

Няма опасност за населените места, уточняват от Областната администрация.