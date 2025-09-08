Любопитно

Пълно лунно затъмнение: Милиони хора по света наблюдаваха "кървавата луна"

8 септември 2025, 08:14
М илиони хора по света насочиха поглед към небето снощи, когато пълно лунно затъмнение хвърли сянката си върху Земята, пише GBC.

От Азия до Америка тълпи се събираха по паркове, покриви и крайбрежия, за да наблюдават зрелището, при което Луната се обагри в наситено червено в разгара на събитието. Този впечатляващ оттенък, известен като "кървава луна", се получава, когато Земята блокира пряката слънчева светлина, а късите дължини на вълните се разсейват и от повърхността на спътника се отразяват само червените нюанси.

В Гибралтар обаче хоризонтът от източната страна бе покрит с облаци, което разочарова стотиците зрители, събрали се на Каталан-Бей.

Затъмнението продължи няколко часа, като пълната фаза бе видима малко над час в зависимост от местоположението.

Следващото лунно затъмнение ще бъде на 28 август 2026 година.

Вижте повече в нашата галерия:

24 снимки
Източник: GBC    
Лунно затъмнение Кървава луна Небесно явление Астрономия Луна Земя Гибралтар Наблюдение Облаци Следващо затъмнение
