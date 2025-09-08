Пълно лунно затъмнение: Милиони хора по света наблюдаваха "кървавата луна"

Спрете да ядете бял хляб: Три неща, които трябва да знаете

М илиони хора по света насочиха поглед към небето снощи, когато пълно лунно затъмнение хвърли сянката си върху Земята, пише GBC .

От Азия до Америка тълпи се събираха по паркове, покриви и крайбрежия, за да наблюдават зрелището, при което Луната се обагри в наситено червено в разгара на събитието. Този впечатляващ оттенък, известен като "кървава луна", се получава, когато Земята блокира пряката слънчева светлина, а късите дължини на вълните се разсейват и от повърхността на спътника се отразяват само червените нюанси.

In pictures: Millions of people in #Asia and #Europe enjoyed the second total #LunarEclipse of the year, watching the Moon turn red.https://t.co/XK5sVsqp8s — IndiaToday (@IndiaToday) September 8, 2025

В Гибралтар обаче хоризонтът от източната страна бе покрит с облаци, което разочарова стотиците зрители, събрали се на Каталан-Бей.

Затъмнението продължи няколко часа, като пълната фаза бе видима малко над час в зависимост от местоположението.

Следващото лунно затъмнение ще бъде на 28 август 2026 година.