Звездни тайни за коса: 3 трика, които действително работят

Правилната грижа започва не с дължината, а с корените

14 октомври 2025, 06:46
Източник: iStock

В шоубизнеса няма малки детайли: всяка визия, от грима до прическата, е от значение. Косата е от решаващо значение, тъй като подчертава статуса и стила. Дори звездите, които винаги работят със стилисти, имат свои собствени прости ритуали, за да поддържат косата си красива и здрава всеки ден. Иван Морозов, експерт номер едно в първокласните екстеншъни за коса в Украйна и стилист, на когото се доверяват топ звезди, сподели своите тайни за грижа.

Шампоан според типа на скалпа

Правилната грижа започва не с дължината, а с корените. Състоянието на скалпа определя колко добре се подхранват космените фоликули.

Правилният избор на шампоан помага за предотвратяване на сухота, омазняване или пърхот. В резултат на това косата расте по-силна и блести с естествен блясък.

Маски с време на експозиция

„Нанесете и бързо изплакнете“ е за повърхностен ефект. За да постигнете реални резултати, трябва да създадете „парников ефект“: оставете маската или балсама под термо шапка, кърпа или дори обикновена шапка за баня за поне 15–20 минути.

След това активните компоненти проникват по-дълбоко, осигурявайки хидратация, подхранване и правейки косата по-гладка.

Термична защита преди стилизиране

Сушенето със сешоар или използването на преса без защита е най-бързият начин за чупливи и пресушени кичури.

Съвременните спрейове и двуфазни балсами създават защитна бариера, която минимизира щетите от високите температури.

Това е основно правило, следвано от всички изпълнители, тъй като помага за поддържане на здрава коса въпреки ежедневното стилизиране.

Допълнителен лайфхак за знаменитости

За участия и фотосесии звездите често използват екстеншъни, кичури естествена коса, които добавят плътност и обем.

Те могат лесно да се поставят не само в салон, но и самостоятелно у дома, създавайки впечатляващи визии дори без помощта на стилист.

Необичаен метод, който работи

„След всяко измиване трябва да изплаквате косата си със студена вода“, съветва експертът.

Такъв прост ритуал помага за нормализиране на мастните жлези, правейки косата да остане по-дълго свежа, по-еластична и блестяща.

Единственият нюанс е редовността. Първите забележими резултати се появяват едва след месец и половина до два.

Методът е безплатен и е тестван от много звезди от шоубизнеса.

