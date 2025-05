Бела Хадид блести в Кан с руса коса и рокля със смела цепка (СНИМКИ)

Ф илмовият фестивал в Кан, който официално стартира вчера, отново утвърждава статута си на сцена за блясък, елегантност и модни сензации. И тази година едно име прикова вниманието още в първите часове — Бела Хадид.

28-годишният супермодел, позната със знаковата си тъмна коса, направи смела трансформация, избирайки елегантен нюанс на медено русо. Новата ѝ визия подчертава естествената ѝ красота с фина изтънченост, а реакциите в социалните мрежи и сред модните експерти не закъсняха.

Heads turned as Bella Hadid debuted blonde hair at the Cannes Film Festival. 📸👱‍♀️ pic.twitter.com/4Mowl8mDZN