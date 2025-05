Жена заплашва да съди Меган Маркъл за 10 млн. долара

Ж ена заплашва да съди Меган Маркъл за 10 милиона долара, след като твърди, че е получила „катастрофални изгаряния“, след като е изпробвала рецептата за домашно приготвени соли за вана от нейното предаване в Netflix, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Робин Патрик сподели ужасяващи снимки на краката си като доказателство, че рецептата на херцогинята на Съсекс в „С любов, Меган“ е „несъвършена и опасна“ и е трябвало да бъде придружена от предупреждение. Г-жа Патрик, диабетичка от Мериленд, твърди, че е получила 18 изгаряния, все още има язви и твърди, че тялото ѝ все още се чувства сякаш „гори отвътре“ – след като е изпробвала рецептата на Меган през март.

Това се случва, след като рецептата за соли за вана „Направи си сам“ на бившата звезда от „Костюмари“ предизвика опасения от здравни експерти,

които казаха, че може да изгори кожата на потребителите, ако се направи неправилно. Те също така казаха, че са притеснени, защото бившата актриса изглежда не е премерила съставките, освен че е казала, че рецептата ѝ се нуждае от „доста“ сол.

