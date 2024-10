Земята от Kосмоса: Живописен планктон рисува странни шарки в Патагония

Т ази поразителна сателитна снимка заснема гигантски цъфтеж на фитопланктона, който изписва морето с пъстра колекция от вихри и ивици.

Блестящият цъфтеж, който се появява между ноември 2014 г. и март 2015 г. край източния бряг на провинция Чубут, Аржентина, се наблюдава в част от южната част на Атлантическия океан, известна като Патагонски шелфов пролом. Когато е направена тази снимка, пулсиращата маса от водорасли се е простирала на повече от 1 600 км в диаметър.

Патагонският шелфов пролом е едно от най-богатите на фитопланктон места в света. През пролетта и лятото в южното полукълбо комбинацията от вятърни прахове от континента, богати на желязо океански течения и нахлуването на студени води от морските дълбини осигуряват перфектната комбинация от хранителни вещества и условия за растеж и размножаване на фитопланктона, според Обсерваторията на Земята на НАСА.

Според Обсерваторията на Земята въртеливите форми се дължат на спираловидните океански течения, известни като вихри, а по-плътните ивици водорасли вероятно са резултат от хоризонтално смесване, при което се сблъскват участъци от топла и студена вода.

На снимката са показани два основни вида фитопланктон. Коколитофорите, група водорасли, които се обграждат с бронирана обвивка от калциев карбонат, съставляват по-светлите аквамаринови вихри, докато по-тъмните зелени петна са смесица от диатомеи, динофлагелати и други видове, които са богати на фотосинтетичния пигмент хлорофил, според Обсерваторията на Земята.

Цъфтящите водорасли осигуряват достатъчно храна за изобилие от морски организми и помагат за премахването на големи количества въглероден диоксид от атмосферата чрез фотосинтеза. Тези екологични ползи обаче сега са застрашени от скрит страничен ефект на предизвиканото от човека изменение на климата - окисляването на океаните.

Проучване от 2018 г., публикувано в Journal of Marine Sciences, разкрива, че Патагонският шелф се вкислява по-бързо от останалата част на Южния Атлантически океан, тъй като абсорбира CO2 директно на повърхността. Повишената киселинност на морската вода в района може да повлияе на скоростта на растеж на фитопланктона и на усвояването на хранителни вещества, което вероятно ще намали размера на цъфтежа.

