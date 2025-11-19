България

Слави Трифонов: Тези хора, които съдът ги оправда, са лъжци

Това коментира лидерът на "Има такъв народ"

19 ноември 2025, 19:07
Слави Трифонов: Тези хора, които съдът ги оправда, са лъжци
"На първа инстанция съдът реши - Лена Бориславова е невинна, не е фалшифицирала подписа на шефа на сдружение "Корал". Подписът е фалшив. И това реши съдът. Ама не е сигурно дали го е фалшифицирала Лена. Кирил Петков се е възползвал от този фалшив подпис и е станал министър. Ама не е сигурно, че е била Лена. Но е сигурно, че Кирил Петков стана министър благодарение на този фалшив подпис. Заболя ме главата. За вас не знам, но предполагам, че изпитвате същото противно чувство, което изпитвам и аз".

Това коментира във Фейсбук лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов.

"Тези хора, които съдът ги оправда, са лъжци. Мислят се за повече от другите - за повече от вас, за повече от мен, за по-умни, за по-специални. Но всъщност са лъжци. Непрекъснато говорят за реформа в съдебната система, но всъщност искат съдебната система да е тяхна. Искат да имат тяхна полиция - в случая цитирам Асен Василев. Така че внимавайте. Общувате ли с тях - гаранция, ще бъдете излъгани!", подчерта Трифонов.

Лена Бориславова Слави Трифонов Политика
