Завръщането на Ке Хюй Куан: От дете в „Индиана Джоунс“ до носител на „Оскар“

К е Хюй Куан беше обявен за най-добър актьор в поддържаща роля за изпълнението си на Уеймънд Уанг, шантавият собственик на пералня във „Всичко навсякъде и наведнъж“ и искаше да изживее звездния с момент със Стивън Спилбърг.

Спилбърг пък е режисьорът, който го избра за пробивната му роля в „Индиана Джоунс и храмът на обречените“ от 1984 г., когато Куан на 12 години.

И така, по време на рекламна пауза на наградите „Оскар“, 51-годишният Куан отиде до мястото, където Спилбърг седеше, след няколко прегръдки, Спилбърг сложи ръце на раменете на Куан и каза прочувствените думи: „Вече си актьор, носител на Оскар“.

Спечелването на Оскар на Куан е и една от най-невероятните истории за завръщане в историята на Холивуд. В продължение на десетилетия той е недооценяван във филмовия бизнес, остава без кариера и здравна застраховка.

Куан се изкачи по стълбите на сцената на Dolby Theatre и разказа историята за това, че е имигрант от Виетнам - седмото от девет деца - който след много упорит труд е постигнал "американската мечта".

Все пак има скрито колебание в Куан. Той се притеснява, че ще се събуди от този сън и ще открие, че „възкресението“ му се е изпарило.

Подобно на много имигранти, родителите на Куан искат той да бъде лекар или адвокат - всичко, което би осигурило икономическа стабилност. Вместо това, съдбата се намесва, когато по-малкият му брат присъства на кастинг за ролята на Шорт Раунд, помощник на Индиана Джоунс. Но имало нещо в Куан, което накарало хората от кастинга да си помислят, че са открили идеалния партньор за най-известния археолог в киното и Куан, а не брат му, получава ролята.

