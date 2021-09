Тези храни може да не стигнат до хладилника ни заради климатичните промени

И зменението в климата може да доведе до изчезване на любимите на много хора храни в следващите години.

Глобалното затопляне вече е засегнало цялата планета и с промяната на метеорологичните модели се променя и способността на фермерите да отглеждат своите култури в количествата, с които много от нас са свикнали днес, пише Euronews.

🔴🌎🔴

These 5 foods could soon go extinct due to climate change https://t.co/Etgmcg2Z6K pic.twitter.com/Jehhcr25MC