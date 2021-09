Учени: Здравословното хранене намалява риска от COVID-19

З дравословното хранене намалява риска от развитието на новия коронавирус, сочат данните от изследване на британски учени, цитирано от "Медикъл експрес".

Експертите от лондонския Кралски колеж и от Медицинския факултет на Харвардския университет анализират данни на почти 600 хиляди души. Те попълват анкета, свързана с храната, която са консумирали през февруари 2020 г., преди началото на пандемията от COVID-19. Около 19% от участниците по-късно се заразяват с новия коронавирус.

Данните сочат, че рискът от боледуване е значително по-малък при хората, чиито хранителен режим включва висококачествени растителни продукти като плодове, зеленчуци, пълнозърнести стоки, а също мазна риба, по-малко преработени храни и рафинирани въглехидрати. При тях вероятността да развият COVID-19 е с 10% по-ниска отколкото при участниците, които консумират много преработени продукти и малко плодове и зеленчуци.

