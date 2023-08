Заспали и пияни: Откриха американски туристи, заклещени в Айфеловата кула

С поред прокуратурата двама американски туристи са били открити да спят в Айфеловата кула, след като се заклещили, защото са били мъртво пияни.

Двамата мъже са открити от охранители в ранните часове на деня вчера.

Те платили, за да се качат на парижката забележителност в неделя около 22:40 ч. местно време и прескочили бариерите за сигурност, докато се спускали надолу, съобщи полицията.

Two American tourists were found sleeping off a heavy night in the heights of Paris' Eiffel Tower on Monday after dodging security the night before, the monument's operator said Tuesday. https://t.co/ZByc8TAWeE