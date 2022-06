Защо всички се страхуват от ретроградния Меркурий?

Ч етенето на хороскопи е едно от онези удоволствия, на които много хора се отдават в ежедневието си. Голям процент от читателите твърдят, че не вярват на предсказанията, които звездите предлагат на своя знак, но никой не се огорчава, когато прочете, че денят му ще бъде изпълнен с позитивни преживявания, любов, здраве и изненади. Ако трябва да сме честни, всички сме нащрек, щом чуем за ретрограден Меркурий, нали?

Твърди се, че на Меркурий се отделя повече внимание, защото ефектите му се усещат по-ясно в ежедневието, тъй като тази планета управлява области от живота ни като комуникация, транспорт и човешките взаимоотношения.

Yeah Mercury Retrograde is ending but who’s ready for Saturn Retrograde? 🫰🏼😭😂🪐 pic.twitter.com/JWLJTrNspH

Меркурий управлява както индивидуалните, така и колективните комуникации и когато движението му е ретроградно, могат да се случат много негативни неща. От раздяла на двойки, през съкращения от работа, загуба на пари, отменени полети или инциденти. Докато планетата е в тази фаза, трябва да обърнем внимание при подписването на договори или важни документи, при закупуването на стоки онлайн, а най-бдителни трябва да бъдем спрямо личните взаимоотношения.

Феноменът се появява приблизително на всеки три месеца и обикновено продължава около 20 дни. Меркурий не е единствената планета, която претърпява ретроградация: Венера, Марс, Юпитер и Сатурн също претърпяват това движение, въпреки че, очевидно, силата им не е толкова разрушителна.

Името "Ретрограден Меркурий" се появява в астрологичните среди от средата на XVIII век и е използвано от фермерите, за да синхронизират графиците си за засаждане с разположението на звездите. С течение на времето той придобива важно място в астрологичните публикации. През 70-те години на миналия век се казва, че Меркурий е римският бог на пътуванията, търговията, богатството и комуникацията, така че той започва да се свързва с тези аспекти.

me at the beginning of Mercury retrograde vs me at the end pic.twitter.com/DshhhcqYPf