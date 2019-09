К огато изровите фосил от крака на древен вид бизон, със сигурност ви е простено, ако смятате, че шансовете той да принадлежи на женски или мъжки индивид са равни.

Все пак ще сгрешите, ако си помислите, че е така.

Около 75% от фосилите на бизони принадлежат на мъжки индивиди. Това се твърди в скорошно проучване, публикувано в Proceedings of the National Academies of Sciences.

Откритието е направено съвсем случайно след наблюдение на древно ДНК, извлечено от фосили в Университета в Аделаиде, Австралия.

Източник: iStock/Getty Images

Когато повечето фосили от бизони се оказват от мъжки индивиди, Бастиен Йамас и колегите му започват да се чудят защо.

„Това е нещо, на което не обръщаме особено много внимание по принцип”, казва той.

„Числата обаче говореха сами по себе си. 75% фосили на мъжки индивиди са прекалено много”, допълва Йамас.

Когато по същото време друга група учени публикува свое самостоятелно проучване, в което се казва, че 72% от изследваните фосили на мамути принадлежат на индивиди от мъжки пол, Бастиен и екипът му решават да разберат защо.

Източник: iStock/Getty Images

След като изследват няколко десетки фосили от различни изчезнали видове, те установяват, че аномалията в разпределението между женски и мъжки при мамутите и бизоните се дължи на структурата на стадата им.

Стадата на бизоните обикновено се състояли от един доминантен мъжки, заобиколен от цял куп женски. Онези мъжки, които не успявали да си извоюват място в стадото се оттегляли, за да си сформират свое собствено с други женски или в някои случаи и „ергенски” стада.

„Повечето от тези лутащи се мъжки са попадали в рискови ситуации и са били лесна плячка за хищниците”, обяснява Бастиен.

На местата, на които тези мъжки са търсели бъдещото си стадо, хилядолетия по-късно пристигат палеонтолозите и намират техните фосили.

Източник: iStock/Getty Images

В повечето случаи, когато учените откриват фосили на женски, те обикновено са няколко на брой и доказват, че са живеели в групи.

За да разберат каква е ситуацията с животинските видове, които не формират женски стада, учените се насочват към кафявите мечки.

Отклонение откриват и след изследване на екземплярите от мечките. 2/3 от фосилите принадлежат на мъжки индивиди.

Източник: iStock/Getty Images

Учените твърдят, че това е обяснимо, защото мъжките могат да достигат по-далеч от женските и освен това имат по-големи шансове в борбата за ресурси като храна, подслон и прочие.

Все пак учените отбелязват, че зависи кое е мястото на произход на фосилите.

В района на Алпите фосилите на женски мечки превъзхождат тези на мъжките, докато в районите извън Алпите статистиката се обръща в полза на мъжките.

