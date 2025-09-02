Скалата се разплака от 15-минутните овации за новия му филм във Венеция

53-годишният Дуейн „Скалата“ Джонсън не успя да сдържи сълзите си в понеделник вечерта, след като новият му филм „The Smashing Machine“ получи бурни 15-минутни овации след световната си премиера на 82-рия международен филмов фестивал във Венеция, съобщава Variety.

Dwayne Johnson cries during the 15-minute standing ovation for his new movie ‘THE SMASHING MACHINE’



Read our review: https://t.co/ejtQIs1Usz pic.twitter.com/17pQYebeat — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 1, 2025

Лентата, режисирана от Бени Сафди, представя Джонсън в ролята на бившия борец аматьор, превърнал се в MMA легенда – Марк Кер. Филмът бе посрещнат с едни от най-продължителните аплодисменти от началото на тазгодишното издание на фестивала на 27 август. По време на овациите 39-годишният Сафди прегърна Джонсън и партньорката му във филма Емили Блънт, като и тримата не успяха да сдържат емоциите си. Блънт играе бившата съпруга на Кер – Доун Стейпълс.

Вълнението обаче не спря дотук – самият Марк Кер също присъстваше на премиерата на Лидо и бе уловен със сълзи на очи, докато публиката аплодираше стояща правa.

Скалата – в отлично настроение и нова визия

Още преди прожекцията Джонсън бе в приповдигнато настроение. Звездата от „Бързи и яростни“ се появи на червения килим заедно с 42-годишната Блънт, раздаде автографи и позира за снимки със своите фенове.

Непосредствено преди началото на прожекцията един от зрителите, явно дългогодишен почитател на Джонсън още от времето му в WWE, извика емблематичната му реплика: „Усещаш ли какво готви Скалата?!“

Освен с филма, актьорът привлече внимание и с променената си физика – значително по-слаба и по-малко мускулеста. Трансформацията му предизвика бурни реакции в социалните мрежи, където мнозина го нарекоха шеговито „Камъчето“.

Dwayne ‘The Rock’ Johnson sobs over 15-minute standing ovation for ‘The Smashing Machine’ at Venice Film Festival, sparking Oscar buzz https://t.co/wgJ6nwhLPv pic.twitter.com/2q1gWPOQop — New York Post (@nypost) September 2, 2025

Джонсън за ролята си: „Това е мечта“

По време на пресконференцията за филма същия ден Джонсън сподели защо е решил да си партнира със Сафди за ролята на Кер.

„Когато си в Холивуд – както всички знаем, всичко се свежда до приходите от бокс офиса“, каза той. „Преследваш успеха в бокс офиса, а той може да бъде изключително силен, дори оглушителен, и да те постави в определена категория, в определен ъгъл.“

Актьорът допълни: „В мен гореше желание, един вътрешен глас ми казваше: ‘Ами ако има повече? Ами ако мога?’ Често е трудно да разбереш на какво си способен, когато си ограничен до едно амплоа.“

Джонсън благодари на Сафди и Блънт за подкрепата в осъществяването на „мечтата“ си да изиграе Марк Кер на голям екран:

„Понякога са нужни хора, които обичаш и уважаваш, като Емили и Бени, за да ти кажат, че можеш. Досега се страхувах да се гмурна толкова дълбоко, интензивно и сурово – докато не получих тази възможност.“