Любопитно

Скалата се разплака от 15-минутните овации за новия му филм във Венеция

Освен с филма, актьорът привлече внимание и с променената си физика, значително по-слаба и по-малко мускулеста, като мнозина го нарекоха шеговито „Камъчето“

2 септември 2025, 13:16
Скалата се разплака от 15-минутните овации за новия му филм във Венеция
Източник: Getty Images

53-годишният Дуейн „Скалата“ Джонсън не успя да сдържи сълзите си в понеделник вечерта, след като новият му филм „The Smashing Machine“ получи бурни 15-минутни овации след световната си премиера на 82-рия международен филмов фестивал във Венеция, съобщава Variety.

Лентата, режисирана от Бени Сафди, представя Джонсън в ролята на бившия борец аматьор, превърнал се в MMA легенда – Марк Кер. Филмът бе посрещнат с едни от най-продължителните аплодисменти от началото на тазгодишното издание на фестивала на 27 август. По време на овациите 39-годишният Сафди прегърна Джонсън и партньорката му във филма Емили Блънт, като и тримата не успяха да сдържат емоциите си. Блънт играе бившата съпруга на Кер – Доун Стейпълс.

Вълнението обаче не спря дотук – самият Марк Кер също присъстваше на премиерата на Лидо и бе уловен със сълзи на очи, докато публиката аплодираше стояща правa.

  • Скалата – в отлично настроение и нова визия

Още преди прожекцията Джонсън бе в приповдигнато настроение. Звездата от „Бързи и яростни“ се появи на червения килим заедно с 42-годишната Блънт, раздаде автографи и позира за снимки със своите фенове.

Непосредствено преди началото на прожекцията един от зрителите, явно дългогодишен почитател на Джонсън още от времето му в WWE, извика емблематичната му реплика: „Усещаш ли какво готви Скалата?!“

Освен с филма, актьорът привлече внимание и с променената си физика – значително по-слаба и по-малко мускулеста. Трансформацията му предизвика бурни реакции в социалните мрежи, където мнозина го нарекоха шеговито „Камъчето“

  • Джонсън за ролята си: „Това е мечта“

По време на пресконференцията за филма същия ден Джонсън сподели защо е решил да си партнира със Сафди за ролята на Кер.

„Когато си в Холивуд – както всички знаем, всичко се свежда до приходите от бокс офиса“, каза той. „Преследваш успеха в бокс офиса, а той може да бъде изключително силен, дори оглушителен, и да те постави в определена категория, в определен ъгъл.“

Сълзи и овации: Скалата впечатли Венеция с новия си филм
10 снимки
Скалата
Скалата
Скалата
Скалата

Актьорът допълни: „В мен гореше желание, един вътрешен глас ми казваше: ‘Ами ако има повече? Ами ако мога?’ Често е трудно да разбереш на какво си способен, когато си ограничен до едно амплоа.“

Джонсън благодари на Сафди и Блънт за подкрепата в осъществяването на „мечтата“ си да изиграе Марк Кер на голям екран:

„Понякога са нужни хора, които обичаш и уважаваш, като Емили и Бени, за да ти кажат, че можеш. Досега се страхувах да се гмурна толкова дълбоко, интензивно и сурово – докато не получих тази възможност.“

Източник: nypost.com    
Дуейн Скалата Джонсън The Smashing Machine Венециански филмов фестивал Марк Кер Бурни овации Емоционална реакция
Последвайте ни

По темата

Зрелищна акция! Вдигнаха дерайлиралия трамвай с кран

Зрелищна акция! Вдигнаха дерайлиралия трамвай с кран

Рязък скок на случаите на COVID-19 в Румъния

Рязък скок на случаите на COVID-19 в Румъния

Шефът на НАТО Марк Рюте реагира остро на GPS атаката срещу самолета на Урсула фон дер Лайен

Шефът на НАТО Марк Рюте реагира остро на GPS атаката срещу самолета на Урсула фон дер Лайен

Александра Богданска засия на червения килим във Венеция (СНИМКИ)

Александра Богданска засия на червения килим във Венеция (СНИМКИ)

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Чифтосват ли се котките с братята и сестрите си

Чифтосват ли се котките с братята и сестрите си

dogsandcats.bg
Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна
Ексклузивно

Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна

Преди 1 ден
Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин
Ексклузивно

Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Ривиера на Близкия изток": Следвоенният план за Газа от администрацията на Тръмп

Преди 1 ден
Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември
Ексклузивно

Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември

Преди 1 ден

Виц на деня

Двама пияници седят на пейка. Единият казва: – Брат, виж – три луни! – Глупости! Средната е слънцето!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мистериозни „топки на Нептун“ се появиха на плажове

Мистериозни „топки на Нептун“ се появиха на плажове

Свят Преди 12 минути

„Морето ни връща боклука, който никога не е трябвало да е там“

Дарение от 200 хил. лв. направи Фондацията на Кока-Кола ХБК за НАДРБ и доброволците в борбата с пожарите в България

Дарение от 200 хил. лв. направи Фондацията на Кока-Кола ХБК за НАДРБ и доброволците в борбата с пожарите в България

Любопитно Преди 44 минути

Средствата ще бъдат използвани за нужди на терен и за повишаване на устойчивостта на местните общности спрямо рисковете от пожари

Семейството на загиналия в Ботевград сподели кадри с предполагаем дилър (ВИДЕО)

Семейството на загиналия в Ботевград сподели кадри с предполагаем дилър (ВИДЕО)

България Преди 1 час

На кадрите се вижда, по думите им, как соченият от тях за наркодилър Поро продава дрога от прозореца на дома си

<p>По-мощен от куршум, но много по-бавен - бронираният влак на&nbsp;Ким Чен-ун</p>

Какво знаем за бронирания влак на Ким Чен-ун

Свят Преди 2 часа

По-мощен от куршум, но много по-бавен

Имаш въпроси за еврото? EVA има отговорите

Имаш въпроси за еврото? EVA има отговорите

Пари Преди 2 часа

Дигиталният асистент на Пощенска банка – бърз и доверен съветник в прехода към еврото и управлението на личните финанси

<p>Учен разкри мистерията на Бермудския триъгълник</p>

Учeн твърди, че е открил причината за мистерията на Бермудския триъгълник

Любопитно Преди 2 часа

"Ако това се случи, корабът може да потъне за две-три минути“

<p>Тейлър Суифт и Травис Келси с предбрачен договор за милиарди</p>

Предбрачният договор на Тейлър Суифт и Травис вероятно ще включва ключова клауза

Любопитно Преди 2 часа

Тейлър Суифт и Травис Келси са натрупали внушителни богатства, след като покориха върховете в своите сфери

Стрелба в блок в София, има задържан

Стрелба в блок в София, има задържан

България Преди 3 часа

Живеещите в блока обяснили, че техен съсед от петия етаж започнал да блъска по входната им врата, но след като му отворили видели, че държи пистолет и бързо затворили

<p>Желязков: Няма разследване за инцидента с полета на Фон дер Лайен</p>

Желязков: Няма разследване за инцидента с полета на Урсула фон дер Лайен

България Преди 3 часа

"Тези смущения не се водят нито хибридни, нито киберзаплахи", уточни премиерът

<p>Кои са българите, поканени&nbsp;на мегапарада в Китай</p>

Кои са българите, поканени на мегапарада на Си Дзинпин в Китай

Свят Преди 3 часа

Освен международни лидери като Путин, Вучич и Моди, някои наши сънародници също ще участват в парада

Снимката е илюстративна

„Какво, за Бога, става?“ - мистериозен предмет, хвърлен от прозорец на Белия дом, предизвика спекулации

Свят Преди 3 часа

Непотвърдено видео показва как предмет пада от прозорец на най-горния етаж, предизвиквайки лавина от въпроси онлайн

Министър-председателят на Република България Росен Желязков

Премиерът Росен Желязков: Еврото не е чужда валута, а обща – за 400 млн. граждани

България Преди 3 часа

В Бургас той даде началото на поредица от информационни събития, които са част Национална информационна кампания за въвеждането на еврото в България

„Исторически парк” под запор: Над 2 млн. лв. дългове и спорни имотни сделки

„Исторически парк” под запор: Над 2 млн. лв. дългове и спорни имотни сделки

България Преди 3 часа

За година НАП е наложила общо 323 възбрани върху 137 имота, собственост на съпругата му

Петкова: Еврозоната е шанс за стабилност и растеж, но не е панацея

Петкова: Еврозоната е шанс за стабилност и растеж, но не е панацея

България Преди 4 часа

Финансовият министър подчерта, че членството в еврозоната ще донесе стабилност и инвестиции, но успехът зависи от спазването на правилата

Мили Боби Браун сподели първата снимка на осиновената си дъщеря

Мили Боби Браун сподели първата снимка на осиновената си дъщеря

Любопитно Преди 4 часа

21-годишната актриса качи снимки на семейството си, заедно с най-новото си попълнение

<p>Какво е състоянието на моториста, блъснат от бус в Разград</p>

Какво е състоянието на моториста, блъснат от бус в Разград

България Преди 4 часа

Мъжът е в тежко състояние, в кома и с опасност за живота

Всичко от днес

От мрежата

Каква температура харесват котките

dogsandcats.bg

Важни документи, които всяко куче трябва да има

dogsandcats.bg
1

Включи се в нашето рап предизвикателство и играй за вълнуващи награди!

sinoptik.bg
1

Късно лято през септември

sinoptik.bg

Алекс Богданска прикова погледите на червения килим във Венеция (ВИДЕО)

Edna.bg

Кралица Камила призна за насилие в младежките ѝ години

Edna.bg

Шави отказал да води Байер Леверкузен

Gong.bg

Донарума: Горд съм, че подписах със Сити и Пеп Гуардиола – един от най-великите мениджъри в историята

Gong.bg

Горещо време с гръмотевични бури в сряда

Nova.bg

На живо по NOVA NEWS: Годишната реч на председателя на ЕК за състоянието на Евросъюза

Nova.bg