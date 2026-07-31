„Дали не прекалих?“: Ексцентричният биохакер Брайън Джонсън с неочакван обрат в манията си по вечната младост

Е ксцентричният американски технологичен милионер Брайън Джонсън шокиращо призна, че може би е отишъл твърде далеч в стремежа си да се противопостави на смъртта и да запази младостта си на всяка цена.

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48-годишният предприемач направи откровеното признание в социалните мрежи, след като бе диагностициран с нелечимо автоимунно заболяване. „Обмислям нещата и се чудя дали не съм прекалил с цялото това отношение към дълголетието“, написа той.

Признанието му идва малко след като Джонсън заяви, че е използвал собствените си клетъчни материали, за да създаде лабораторни стволови клетки — процес, който той описа като научнофантастичен опит за разработване на нови терапии за подмладяване.

Милони долари за биохакинг и крайни методи

През последните години базираният в Калифорния рисков капиталист стана световноизвестен с радикалните си експерименти върху собственото си тяло. Той е похарчил над 10 милиона долара за изследвания на дълголетието, строги медицински протоколи и дори инжектиране на кръвна плазма от собствения си син тийнейджър.

След скорошната диагноза автоимунен гастрит — хронично заболяване, засягащо стомашната лигавица — Джонсън изглежда е променил мнението си относно екстремните методи, които прилага.

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Експериментите му често предизвикваха вълна от подигравки и притеснения. Джонсън публично споделяше подробни доклади за показателите на тялото си, нивата на микропластмаса в организма и разнообразието от терапии, на които се подлага, за да поддържа органите си на нивото на 18-годишен младеж.

been thinking things over and wonder if i’ve taken this whole longevity thing too far — Bryan Johnson (@bryan_johnson) July 30, 2026

Ежедневният режим на Джонсън

Като част от своя така наречен „Протокол Blueprint“, Джонсън приемаше над 100 хранителни добавки и медикаменти дневно, включително специализирани хапчета, прахове и медицински процедури.

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Неговият хранителен режим е 100% растителен, като цялото количество храна се консумира в тесен шестчасов прозорец сутрин — между 5:00 и 11:30 часа. Към това той добавяше и интензивни тренировки седем дни в седмицата с продължителност между 60 и 90 минути. В момента обаче предприемачът е принуден да преразгледа ежедневните си навици заради здравословното си състояние.