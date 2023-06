Следващият Супермен ще е актьорът Дейвид Коренсует

И згряващата американска звезда Дейвид Коренсует ще стане най-новият актьор, който ще облече известната червена пелерина на Супермен, потвърди режисьорът Джеймс Гън.

The next Superman is actor David Corenswet pic.twitter.com/pQvml9fywu — Reuters (@Reuters) June 28, 2023

29-годишният мъж, известен най-вече като главен герой на неотдавнашния сериал на Netflix "Холивуд", ще се превъплъти в емблематичната роля за филма "Супермен: Наследство", който трябва да бъде готов през 2025 г. от Warner Bros.

Новината беше съобщена първо от различни холивудски търговски издания, които разкриха също, че Рейчъл Броснахан, звезда от многократно награждаваната с "Еми" комедия "Чудната госпожа Мейзъл", ще играе Лоис Лейн.

"Точно! (И двамата са не само невероятни актьори, но и прекрасни хора)", пише "Холивуд рипортър".

David Corenswet has been cast as the next Superman. pic.twitter.com/Lf58eakn7F — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 27, 2023

Като се има предвид статутът на Супермен в попкултурата, ролята се смята за една от най-значимите в Холивуд.

Преди това Супермен е бил изигран на големия екран от Кристофър Рийв, Брандън Рут и, съвсем наскоро, от Хенри Кавил.

Но миналата година Warner - самата тя под ново ръководство след сливането с Discovery - постави режисьора на "Пазители на галактиката" Гън начело на всички филми, свързани със супергероите на DC Comics, заедно с продуцента на "Аквамен" Питър Сафран.

Сред другите участия на Коренсует са сериалът на Netflix "Политикът", драмата на HBO "We Own This City" и филмът на ужасите "Pearl".

